Terrorismo, trova finalmente riscontro lavoro di decenni

“Esprimiamo il più grande plauso per la straordinaria attività portata avanti dall’Antiterrorismo della Polizia di Stato che ha condotto all’arresto di 7 brigatisti in Francia. In questa giornata storica trova riscontro nella realtà dei fatti il lavoro incessante e meritorio dei colleghi non solo degli ultimi mesi, ma degli ultimi 30 anni”.

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, a proposito dell’arresto di sette membri delle Brigate Rosse avvenuto in Francia su richiesta dell’Italia, mentre altre tre persone sono in fuga e sono ricercate. I dieci sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ’70 e ’80.

“Fin da subito – aggiunge Mazzetti – i nostri investigatori fronteggiarono tenacemente e brillantemente la feroce violenza dei terroristi, versando molto del loro sangue per questo, e oggi, finalmente, la dedizione, l’impegno per la giustizia, la vicinanza alle vittime, la battaglia per la legalità che non si è mai fermata nel corso degli anni, e culminata nella formulazione del dossier ‘Ombre rosse’, ha consentito di tagliare un traguardo importante. E’ certamente un bene che il quadro politico evidentemente positivo abbia consentito che si sbloccasse uno stallo durato davvero troppo a lungo, rispetto a soggetti già condannati per reati gravissimi, riaffermando così allo stesso tempo l’autorevolezza dell’Italia e il dovuto riconoscimento del nostro lavoro per la giustizia, dovuto allo Stato e alle vittime e i loro familiari”.