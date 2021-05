S.P.A.C.E., Diretta streaming sulla pagina Facebook Comunica Sociale

S.P.A.C.E. SPAZI E GIOVANI OGGI è un’occasione per discutere, insieme a scuole, imprenditori e società civile, su come gli adolescenti hanno vissuto e vivono tutt’oggi i luoghi del proprio territorio. Spazi vuoti o svuotati di senso nell’immaginario generale, possono trasformarsi in occasioni educative abituando i giovani del territorio a guardare meglio l’ambiente in cui vivono e immaginare una trasformazione che restituisca significato a tali luoghi.

L’evento, in programma lunedì 10 maggio alle ore 18 in diretta streaming sulla pagina facebook Comunica Sociale, si inserisce all’interno del progetto S.P.A.C.E (Studenti Pendolari Acquisiscono Competenze Educative), grazie al quale è stato realizzato un report per raccontare i luoghi di frequentazione dei giovani dell’area metropolitana tra Napoli Nord e Caserta Sud.

All’incontro prenderanno parte: Ciro Pizzo, sociologo docente dell’UNISOB – Univ. Suor Orsola Benincasa di Napoli (moderatore), Pasqualino Costanzo, responsabile del progetto SPACE per Comunica Sociale, Immacolata Corvino, Dirigente ISIS G. Filangieri di Frattamaggiore, Valerio Pedroni, Responsabile Programmi Sociali in Italia di We World, Carmela Sannino, Dirigente Cultura del Comune di Cardito, Maria Saviano, Ass. alle Politiche Giovanili del Comune di Cardito.

SPACE è un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della Povertà educativa minorile, che nasce per migliorare le condizioni sociali e scolastiche di studenti pendolari adolescenti che vivono in aree isolate del territorio italiano ad alto rischio dispersione scolastica e povertà educativa. Con l’ausilio della comunità educante, l’intento è quello di attrezzare i luoghi che quotidianamente vivono gli studenti della periferia partendo dalle loro necessità; contrastare la dispersione scolastica creando occasioni formative negli spazi considerati ordinariamente “vuoti”.

Il progetto coinvolge 6 regioni: Campania, Abruzzo, Liguria, Piemonte, Sardegna e Lombardia ed è realizzato da We World (Capofila), Comunica Sociale, Fondazione Somaschi, Associazione Grazie Don Bosco, Cooperativa Sociale Terremondo, Cooperativa BeFree, Arcoiris, Cooperativa Exmè & affini.