TESSA GELISIO e il suo vino alla TENUTA LA SABBIOSA

Insieme al fidanzato Massimo Pusceddu, la celebre Tessa Gelisio, conduttrice di Cotto e Mangiato su Italia 1, gestisce da qualche anno la Tenuta La Sabbiosa, cantiera vinicola che si trova a Calasetta, nella bellissima terra sarda di cui è originaria.



“Durante la stagione estiva mi trasferisco in Sardegna, a Calasetta, per seguire le attività della mia cantina, Tenuta La Sabbiosa. Apriamo tutte le sere per le degustazioni, la visita alle vigne e così via. Organizziamo anche gli apericantina, dove accogliamo le persone per raccontare i nostri vini, conoscere la nostra realtà e fare un aperitivo al tramonto”.

Le cene in vigna, belle e romantiche ed in mezzo ai filari, e gli eventi vari costituiscono il fulcro della Tenuta La Sabbiosa. Tessa e Massimo hanno come obiettivo principale quelli di valorizzare i loro vigneti, che sono molto rari.



“Questi vigneti unici al mondo sono a piede franco, su sabbia. Parliamo di vigne centenarie, sul mare. Con Tenuta La Sabbiosa, cerco di valorizzarli e salvarli dall’estinzione, perché è vero che sono vigneti bellissimi e unici, ma rendono pochissimo e quindi, in tanti, li stanno abbandonando. Il nostro obiettivo è quello di salvare i nostri vigneti centenari, dandogli un futuro con un progetto enoico di alto livello. Vogliamo che la nostra cantina punti sulla qualità e sulla valorizzazione di questi vigneti”.