Il 29 agosto Rende ospiterà il primo evento O.C.R.

Domenica mattina la Città di Rende ospiterà il primo evento O.C.R (Obstacle Course Race) in Calabria. E ‘ una tipologia di gara non tradizionale che prevede una corsa nel fango e su vari terreni che combina ostacoli da superare, naturali e artificiali. Sono oltre 120 i partecipanti iscritti a questa gara che partirà dal Parco Acquatico Santa Chiara alle ore 10 del mattino. Un percorso già ben disegnato che prevede anche l’uscita dal parco. Si andrà, infatti, nei terreni adiacenti e per un tratto i concorrenti risaliranno il letto del fiume Surdo. Uno scenario che si annuncia indubbiamente ricco di fascino con la natura ad essere cooprotagonista di una giornata molto importante per la città di Rende. Giovanni Gagliardi, consigliere comunale di Rende con delega allo sport ,nel suo benvenuto ai tanti atleti provenienti da tutta la regione, sottolinea che “ la Città di Rende si conferma ancora una volta città dello sport. Siamo in grado di accogliere queste manifestazioni che diventano veri e propri eventi. Questa gara è originale e sono convinto che riuscirà ad attirare l’attenzione di tanti sportivi, ma anche di molti curiosi”. E di curiosità questo sport contemporaneo ne mette tanta. Uno sport ormai pronto a diventare ufficialmente una disciplina olimpica.