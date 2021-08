Milan Design Week: “animeBcolori” il 3 Settembre

La scelta dei colori con cui ognuno di noi decide di esprimere se stesso o semplicemente di esporsi al

mondo, è un tema stimolante che non ha mancato di interessare studiosi di vario genere oltre che cen-

tinaia di ar tisti del passato e del presente. Spesso sono almeno due i colori con cui scegliamo di coprire

il nostro corpo e questa scelta, inevitabilmente, parla della nostra personalità. Due colori più o meno

contrastanti diventano di conseguenza il modo con cui ci presentiamo agli altri: due aspetti del nostro

carattere? O piuttosto due segnali che confondono il prossimo?

Nata da un dialogo tra Alessandro Loschiavo, art-director di Aliantedizioni, e Samantha Acciuffi, fotografa

che da anni collabora col mondo del Design, la mostra non intende analizzare o giudicare i compor tamenti

dei singoli ma si limita a fornire uno spettro di possibilità cromatiche. Uno spettro che però stimola la

scelta, che spinge ad indagare in se stessi, a riflettere sulle esperienze passate che determinano le nostre

decisioni. Naturalmente la mostra non offre tutte le scelte possibili ma quegli abbinamenti cromatici che

identificano il marchio Aliantedizioni: un’idea di leggerezza emotiva oltre che effettiva; la passione per una

eleganza informale; il fascino autentico di alcuni contesti mediterranei, come quelli di certe isole remote

e poco frequentate.

La mostra presenta in par ticolare Alicudi e Filicudi, una coppia di accessori in seta dedicata a tutti quegli

individui che vogliano regalarsi un momento di piacere dal contatto col colore puro e con un tessuto

totalmente naturale. Disegnati da Alessandro Loschiavo in collaborazione con Luca Fantuzi, giovane de-

signer Marchigiano, sono prodotti per Aliantedizioni da un’azienda specializzata nella produzione serica del

distretto di Como, secondo un ciclo realizzativo perfettamente rispettoso dell’ambiente e della salute dei

lavoratori coinvolti