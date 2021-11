Di Giacomo, le carceri sono scuola di radicalizzazione jihadista

L’allarme lanciato dal Copasir sul rischio crescente di radicalizzazione jihadista in Italia

coinvolge direttamente le carceri dove sono tra i 15 e i 18 mila i detenuti islamici, di cui una

sessantina con l’accusa di terrorismo internazionale nelle sezioni di alta sicurezza riservate.

Già prima del Copasir come Sindacato Polizia Penitenziaria abbiamo posto l’esigenza di

alzare il livello di guardia a seguito delle continue storie di radicalizzazione in carcere e di

episodi di cittadini di fede islamica che, durante il periodo di detenzione, hanno

manifestato comportamenti tipici della radicalizzazione islamica, come inneggiare agli

attentati di matrice islamica e mostrare apertamente odio verso l’Occidente e contro il

personale penitenziario “infedele””. Così il segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo

che aggiunge: “adesso che la relazione del Copasir conferma il carcere “terreno fertile” per i

fenomeni di radicalizzazione si devono prevedere norme specifiche nel nuovo

provvedimento legislativo proposto. Non basta più procedere come è accaduto sinora con

l’ormai superata suddivisione in tre categorie -” segnalati”,” attenzionati” e” monitorati” –

perché se il “proselitismo” è il fenomeno più diffuso per la criminalità italiana e straniera in

questo caso rappresenta la “scuola per nuovi terroristi”. E se è assolutamente chiaro chi

sono i terroristi, in quanto sono in carcere perché imputati o arrestati per una specifica

fattispecie di reato, non è così chiara la costruzione delle altre tre categorie entro cui sono

collocati i detenuti ritenuti ‘radicalizzati’ o comunque a rischio”.

Per il segretario S.PP.: “anche assicurare ai detenuti islamici l’assistenza spirituale può

contribuire a prevenire la formazione di comportamenti terroristici: ad oggi su 1500 ministri

di culto autorizzati ad entrare nei nostri penitenziari solo una quarantina sono imam e

qualche decina le sale-moschee riservate. Altra nostra richiesta è quella di rafforzare il

personale di polizia penitenziaria specie negli istituti dove il numero di detenuti

extracomunitari ed islamici è più alto e dove si continuano a verificare episodi di

aggressione al personale e sviluppare programmi mirati alla formazione di personale che

sappia individuare i processi di radicalizzazione “dietro le sbarre” per aiutarli a distinguere la

pratica religiosa, o il riferimento a una particolare concezione dell’islam, dai possibili

indicatori di radicalizzazione. Non si sottovaluti ancora che in carcere accade quello che già

accade con il reclutamento e l’“affiliazione” a clan mafiosi di detenuti con l’effetto che una

volta usciti ci ritroviamo nelle nostre città con potenziali terroristi o appartenenti a violente

gang di criminali specie nigeriane”.