Anci Calabria, lunedì webinar su PNRR

Farà tappa anche in Calabria, lunedì 22 novembre alle 10,30 l’incontro promosso da Anci, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze. “I comuni e le città nel PNRR: le risorse e le sfide”, questo il tema del webinar che Anci Calabria terrà online. Dopo i saluti istituzionali del presidente Marcello Manna, introdurrà Michele Palma del dipartimento Affari Regionali- Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Il ruolo di supporto per i comuni di piccole dimensioni delle aree interne/montane e dei comuni isolani”, il tema di cui discuterà con sindaci e tecnici comunali. Prima degli interventi previsti, il contributo da parte di Francesco Salvemini della task force Ripresa e Resilienza della Commissione Europea su “Prospettiva europea e inquadramento del ruolo del PNRR nel contesto del Next Generation EU”. Per la Ragioneria Generale dello Stato, parteciperanno dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Aline Pennisi, Sonia Caffù e Giorgio Centurelli. Tra gli argomenti in discussione: il quadro generale del PNRR e l’impianto del dispositivo M&T, il ruolo degli enti locali nell’attuazione del PNRR e le principali linee d’intervento di interesse per i comuni, oltre alla rendicontazione e il controllo nel PNRR. “Chiediamo la massima partecipazione da parte dei primi cittadini –ha sottolineato Marcello Manna- perché sono temi sui quali è necessario confrontarsi in maniera costante. Il Piano nazionale di Ripresa e Resistenza è occasione imperdibile di rilancio per i nostri territori”. Per aderire basterà basterà collegarsi sul sito di Anci Calabria così da ricevere il link per partecipare.