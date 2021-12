Special Event al Teatro degli Audaci

A partire dal 30 dicembre 2021 il direttore artistico dello stabile del terzo municipio Flavio De Paola sarà lieto di invitare il suo calorosissimo pubblico, a teatro, per assistere ad una delle commedie più esilaranti degli ultimi tempi, firmata Ray Cooney!

“Taxi a due piazze” sarà in scena dal 30 dicembre 2021 al 23 gennaio 2022, per la regia Flavio De Paola con Flavio De Paola, Gianluca delle Fontane, Serena Renzi, Ilario Crudetti, Giorgia Masseroni e Carmelo Sciacco.

“Taxi a due piazze” è messa in scena, per la prima volta, a Londra il 18 marzo del 1984 ed è una divertente commedia degli equivoci sulla vita di coppia, che fa satira di costume sulla bigamia.Nella versione italiana, Mario Rossi è un tassista londinese, che conduce una doppia vita: ha infatti due mogli, Carla e Barbara, che vivono in due luoghi diversi della città, e che non sospettano delle assenze del proprio marito, in ragione del lavoro che svolge, che lo porta a essere fuori casa anche nei giorni festivi.

All’inizio della rappresentazione le due mogli, ciascuna all’insaputa dell’altra, telefonano al rispettivo commissariato di polizia di zona per denunciare la scomparsa del marito. Questi, in effetti, è ricoverato in ospedale a seguito di un’aggressione subita, per difendere un’anziana signora da alcuni teppisti. Nella confusione Mario Rossi ha dato inavvertitamente alla polizia entrambi gli indirizzi dove vive, e poco dopo un funzionario delle forze dell’ordine lo riaccompagna all’abitazione dove convive con la moglie Barbara, dove si presenta con una vistosa fasciatura al capo.

Da quel momento inizia il gioco degli equivoci e la serie di bugie che il tassista escogita per difendere il segreto della sua bigamia.

La Compagnia degli Audaci, inoltre, sarà lieta di invitare il suo pubblico a festeggiare il Capodanno 2022, tutti insieme, per iniziare il nuovo anno all’insegna del sorriso e del buon umore!

Il 31 dicembre lo spettacolo comincerà alle ore 21:00, per poi celebrare l’avvento con un piccolo brindisi, per chi non vuole rinunciare al rito classico di mezzanotte!Passare il Capodanno a teatro è un modo alternativo ed originale per trascorrere la notte di San Silvestro, soprattutto per chi non ama la confusione delle discoteche e delle feste in piazza.

Ma senza dare ulteriori anticipazioni la Compagnia degli Audaci vi invita a prenotare il posto in prima fila al numero 06 9437 6057, per trascorrere un veglione alternativo, seduti in poltrona, in uno tra i più belli teatri romani, ed assistere ad uno spettacolo unico ed irripetibile!