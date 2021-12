Santa Maria Capua Vetere, Di Giacomo spera di mettere un freno alla campagna d’odio

Ci auguriamo che la decisione del Gup D’Angelo durante quello che è diventato “il

processo del secolo contro la polizia penitenziaria” di rimettere in libertà 20 degli agenti

coinvolti nell’indagine sulle violenze avvenute nell’aprile 2020 nel carcere di Santa Maria

Capua Vetere cominci a mettere un freno alla campagna d’odio scatenata contro il

personale penitenziario di tutto il Paese”. Così il segretario generale del Sindacato Polizia

Penitenziaria – S.PP. – Aldo Di Giacomo che aggiunge: “si tenga conto che per una ventina

di agenti che non hanno avuto alcun coinvolgimento diretto nei fatti è ancora in vigore

l’ingiusta sospensione dal servizio. Noi non ci siamo mai tirati indietro dal condannare gli

atti di violenza e quindi dal chiedere che chi li ha commessi paghi, ma allo stesso tempo –

continua il segretario del Sindacato Polizia Penitenziaria – continuiamo a denunciare la

campagna mediatica che non accenna a finire con i filmati ripetutamente trasmessi nelle tv

e le foto sui giornali. La strumentalizzazione degli stessi fatti, che ha già prodotto una grave

delegittimazione del Corpo, non giova a nessuno e quanto meno a ristabilire la verità dei

fatti se non a rispondere a quella sorta di “fame di vendetta” alimentata dal clima buonista

nei confronti della popolazione carceraria”.

Per Di Giacomo “il lavoro dei magistrati deve proseguire in un clima di serenità che non

metta in sordina le decine di aggressioni in carcere del personale ad opera di detenuti quasi

si trattasse di “incidenti sul lavoro”. Su questo la responsabilità del mondo politico è

evidente perché da mesi l’attenzione è tutta rivolta ai detenuti. La riprova più eloquente: si

continua a sottovalutare l’incremento dei casi di contagio, ormai oltre il 20% la settimana,

tra il personale penitenziario oltre che tra i detenuti”.

E’ una situazione – dice Di Giacomo – che riprova la tesi coltivata da parte dello Stato del

carcere completamente avulso dal resto della città dove invece si punta ad accrescere

controlli e azioni di contrasto al Covid. Francamente non riusciamo a capirne le motivazioni

tanto più che i primi tentativi di rivolta in alcune carceri, a seguito del nuovo focolaio di

Covid, dovrebbe mettere in guardia. A noi pare di cogliere – afferma il segretario generale

del Sindacato Penitenziari – una sorta di paura dello Stato che non ha alcuna intenzione di

introdurre prescrizioni rigorose sul doppio piano giuridico e sanitario temendo la reazione

di quei clan di criminali che continuano a dimostrare di comandare e controllare i

penitenziari”.