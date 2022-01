Al Teatro del Torrino si replica per altre due settimane

Standing ovation al Teatro del Torrino, per il celebratissimo spettacolo “Lo Schiaccianoci” per la regia di Luca Pizzurro, che replica,per altre due settimane, presso lo stabile, ormai famoso, del IX Municipio.

La meravigliosa musica di Čajkovskij, unita alle musiche originali ed inedite di Giacomo Zumpano, hanno contribuito a rendere magico ed unico questo periodo natalizio che, per il secondo anno, segna nel cuore di ognuno di noi, un momento particolare di un insolito Natale, però pur sempre magico!

Per tutto il mese di dicembre abbiamo visto un grande classico, che ispirò a Čajkovskij le musiche per uno dei balletti più famosi di tutti i tempi, messo in scena dagli allievi della Scuola di Ballo di Napoli, diretti dal famosissimo ballerino Andrè De La Roche, definito da Vittoria Ottolenghi “uno dei migliori ballerini jazz al mondo”, nonchè responsabile del Dipartimento Modern della Nuova Scuola del Balletto di Roma.

A seguire, per altre due settimane di gennaio, cavalcherà il palcoscenico la Compagnia teatrale e musicale “Luce in Scena” con il musical per bambini e famiglie “Mascherì Mascherè”, uno spettacolo amato e richiesto non solo dai più piccoli, ma anche dai piu grandi!

La compagnia diretta da Emanuele Pacca e Giuseppe Infante torna “in scena” con un’opera bizzarra e scanzonata che ha come tema principale le maschere italiane. I protagonisti della Commedia dell’Arte sono interpreti di una vicenda del tutto straordinaria e fiabesca in una rappresentazione che, con prosa, canzoni e danza, divertirà davvero tutti.Il cast è formato da importanti artisti unitisi in una compagnia teatrale e musicale dal 2010, che si occupano di formazione (Centro Formazione Spettacolo: a Foggia e Roma) nonché di produzione ed allestimenti degli spettacoli. Ma senza dare ulteriori anticipazioni, “Lo Schiaccianoci” sarà in scena il 9 ed il 16 gennaio 2022 alle ore 16:00 mentre “Mascherì Mascherè” il 23 ed il 30 gennaio 2022 sempre allo stesso orario, per cui siete tutti invitati al Teatro del Torrino, ad un costo veramente irrisorio di 8 euro, per assistere a ben due spettacoli ed in totale sicurezza!