Allo Stato è completamente sfuggita di mano la gestione delle carceri

“Cosa dobbiamo aspettarci di più e di peggio in questo 2022 perché le istituzioni e la

politica aprano gli occhi e si rendano conto che la gestione del sistema penitenziario è

completamente sfuggita di mano?”. È l’interrogativo del segretario generale del Sindacato

Polizia Penitenziaria – S.PP. – Aldo Di Giacomo che aggiunge: “il nuovo anno non poteva

iniziare nel modo peggiore con due evasi a Vercelli (uno ancora ricercato), un detenuto

suicida a Salerno, un agente penitenziario aggredito a Solliciano-Firenze al quale, solo

l’intervento di altri detenuti, ha evitato il peggio.

Uno Stato che non riesce a garantire il controllo dei penitenziari, trasformati in campi di

battaglia tra clan e organizzazioni che impongono il proprio comando nei traffici interni di

telefonini e droga ed esterni sui territori, la sicurezza del personale e dei detenuti – lo

scorso anno i suicidi sono stati 55 e negli ultimi dieci anni più di 500 – testimonia di aver

ammainato la bandiera bianca e gettato la spugna.

L’incapacità – continua Di Giacomo – è ancora più irresponsabile in questa nuova fase di

diffusione della pandemia con oltre un migliaio tra agenti e detenuti positivi solo nell’ultima

settimana. Una realtà che segna un trend di contagi in forte aumento in queste festività

destinato dunque ad avere conseguenze impattanti e ad aggravare la situazione già di

eccezionale emergenza della gestione delle carceri. Sminuire o nascondere la verità –

aggiunge – può solo portare ad un’ulteriore sottovalutazione e a complicare le

problematiche esistenti per la salute della popolazione carceraria e di chi lavora. Di questo

passo in mancanza di misure urgenti per bloccarlo nel giro di poche settimane

raggiungeremo un picco molto vicino a quello delle carceri dei Paesi sud-americani e della

Thailandia dove si sono registrate sanguinose rivolte.

Per Di Giacomo “non è più tempo di Commissione per l’innovazione del sistema

penitenziario, quella presieduta dal professor Marco Ruotolo. Come insegna la saggezza

popolare “mentre il medico studia il malato muore”. È tempo di misure straordinarie ed

urgenti e prima di tutto di mettere fine alle campagne “buonista” nei confronti dei detenuti

e “di odio” nei confronti degli agenti additati all’opinione pubblica come “picchiatori”.

Almeno noi – conclude il segretario del Sindacato Penitenziari – non rinunciamo a svolgere

lo storico compito di servitori dello Stato e non rinunciamo a chiedere alla Ministra Cartabia,

al Governo e al Parlamento di fare fino in fondo il proprio dovere perché in questo nuovo

anno diventi possibile superare il tempo perduto”