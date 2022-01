Suicidi in carcere, a Vibo Valentia il secondo del nuovo anno. E’ emergenza civica

“Il suicidio di un detenuto a Vibo Valentia – dove solo pochi giorni fa un altro detenuto

extracomunitario aveva tentato di togliersi la vita dandosi fuoco ed è tuttora ricoverato in

gravi condizioni nel centro Grandi Ustionati del l’ospedale Cardarelli di Napoli – è il secondo

dell’anno appena iniziato dopo il suicidio avvenuto a Capodanno a Salerno. E se si aggiunge

che nelle ultime ore a Genova solo il pronto intervento di agenti penitenziari ha salvato un

detenuto dal suicidio, la situazione è di autentica emergenza civica”. A sostenerlo è il

segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria – S.PP. – Aldo Di Giacomo ricordando

che nel 2021 i suicidi in carcere sono stati 54 e oltre 500 negli ultimi dieci anni, mentre

alcune decine di migliaia i casi di autolesionismo e il doppio i casi di interventi di agenti

penitenziari che sono riusciti a sventare con prontezza e professionalità tentativi di suicidi.

“Come sostengono gli esperti la pandemia se in generale ha accentuato situazioni di

disagio mentale, apprensione ed ansia, ha avuto e continua ad avere ripercussioni ancora

più gravi nelle carceri dove – aggiunge Di Giacomo – il personale di sostegno psicologico

come quello sanitario in generale ha numeri ridotti e non riesce a far fronte all’assistenza

ancor più necessaria negli ultimi due anni di Covid. Come sindacato è da tempo che

abbiamo proposto l’istituzione di Sportelli di sostegno psicologico tanto più contando su

almeno 3 mila laureati in psicologia che nel nostro Paese non lavorano con continuità.

Come per il personale penitenziario che continua a dare prova di impegno civico è

sicuramente utile attivare corsi di formazione ed aggiornamento per essere maggiormente

preparati ad affrontare casi di autolesionismo e suicidio, oltre naturalmente a provvedere

rapidamente all’atteso potenziamento degli organici.

Uno Stato che non riesce a garantire la sicurezza del personale e dei detenuti testimonia di

aver rinunciato ai suoi doveri civici. L’incapacità – continua Di Giacomo – è ancora più

irresponsabile in questa nuova fase di diffusione della pandemia con oltre un migliaio tra

agenti e detenuti positivi solo nell’ultima settimana. Una realtà che segna un trend di

contagi in forte aumento in queste festività destinato dunque ad avere conseguenze

impattanti e ad aggravare la situazione già di eccezionale emergenza della gestione delle

carceri. Sminuire o nascondere la verità – aggiunge – può solo portare ad un’ulteriore

sottovalutazione e a complicare le problematiche esistenti per la salute della popolazione

carceraria e di chi lavora.