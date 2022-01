Rende: Garden gremito per spettacolo Lundini. Il sindaco Manna: “nostra città punto di riferimento per l’intera area urbana”. Il promoter Pegna: “investito qui perché Rende è una delle città più floride del sud d’Italia”

Teatro gremito con spettatori provenienti da tutta la Calabria ieri sera per lo spettacolo di Valerio Lundini a Rende “Il mainstreaming spiegato a mia figlia”. “Emozionante vedere il cine teatro Garden accogliere con entusiasmo il one man show del comico romano. La nostra città si conferma punto di riferimento per l’intera area urbana e non solo, segno tangibile che puntare sulla cultura è scelta che ripaga in ogni ambito”, ha dichiarato il sindaco Marcello Manna. Non a caso il promoter Ruggero Pegna ha scelto proprio la città dell’oltre Campagnano per il debutto della 36esima stagione di spettacoli che lo vedranno impegnato per l’intero territorio regionale: “Proprio da Rende nel 1998 partii con le prove e la prima tappa del tour di Fabrizio De Andrè. Dal Garden di Rende sono partito nel 2020 con i Negrita; li’ negli anni ho portato altri numerosi eventi, così pure allo Stadio Lorenzon, dove ho effettuato eventi storici come i concerti di Pooh, Gianni Morandi, Gianna Nannini e Francesco Guccini. È una città sulla quale abbiamo puntato per la sua centralità, per la vasta gamma di servizi che offre e per una amministrazione che negli ultimi anni ha portato Rende ad essere tra le migliori città del sud Italia”. L’ultima data del tour di Valerio Lundini: “è stata quella che ha registrato la maggiore affluenza di pubblico. L’artista ha dimostrato grande padronanza dello spazio scenico. Un attore autentico, istrionico, unico nel suo genere: Lundini è nell’attuale panorama italiano un vero talento”, ha proseguito Pegna. “Rende riconferma il trend positivo e in controtendenza con i dati nazionali per la ricrescita economica: il nostro è un territorio vasto con una densità popolativa che sfiora i settantamila abitanti. Rende è una città universitaria, vanta un polo industriale innovativo e un borgo antico ricco di storia, monumenti e musei. Rende è polo culturale vivissimo e le iniziative sin qui svolte e quelle in divenire rappresentano appieno lo spirito innovativo di un agire politico volto alla sostenibilità delle idee. Ieri sera è andata in scena quella che deve essere un ripresa e riappropriazione delle nostre vite, grazie anche a chi ha voluto puntare e investire sulla nostra città”, ha concluso Il sindaco Manna.