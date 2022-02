A febbraio continuano gli appuntamenti del Palco delle Favole

A febbraio il Palco delle Favole catapulterà il suo affezionatissimo pubblico nella magia della foresta più famosa di tutti i tempi: “La foresta di Sherwood”! Gli spettacoli del Palco delle Favole sono curati, come sempre, dall’ormai famoso regista Luca Pizzurro, pluripremiato con importanti riconoscimenti quali il PREMIO FERSEN alla Regia nel 2016, il PREMIO LAGO GERUNDO, il PREMIO DEI VISIONARI, dopo il grande successo, in tutta Italia, dello spettacolo “Alluccamm”.

Le coreografie, invece, sono curate dalla ballerina e coreografa napoletana Luana Iaquaniello, connubio nato con il regista proprio grazie alla stessa passione: “rendere il teatro un’esperienza unica ed irripetibile”! Il palcoscenico del Teatro del Torrino ospiterà, per tutte le domeniche del mese di febbraio alle ore 16:00 le mitiche avventure dell’eroe più popolare del Regno Unito, fonte di ispirazione di alcune opere della letteratura britannica.

Gabriele Pizzurro, il giovane attore della compagnia del Teatro del Torrino, appena rientrato dalla Sicilia dopo aver girato un film di un regista italiano molto conosciuto, sarà il famosissimo personaggio metà storico e metà leggendario, il generoso giustiziere abilissimo nell’uso dell’arco, che rubava ai ricchi per dare ai poveri e che restituiva ai cittadini le ingenti tasse, raccolte dallo Sceriffo di Nottingham.La leggenda narra, infatti, di un ribelle che combatte per una giusta causa: avversare i soprusi ai danni della gente comune da parte delle corrotte autorità, la generosità verso i meno fortunati, il patriottismo indiscutibile nel sostenere la causa del legittimo sovrano, Riccardo Cuor di Leone, impegnato in Terra Santa, nelle Crociate, contro l’usurpatore Giovanni Senzaterra e per finire l’amore indiscutibile nei confronti della bellissima Lady Marian.

Ma senza dare ulteriori anticipazioni vi invitiamo al teatro del Torrino, tutte le domeniche di febbraio, dove sarà possibile trascorrere due ore in “buona compagnia” e in “massima sicurezza”, poichè il teatro è conforme alle misure di prevenzione, proprio per dare la possibilità a tutti di partecipare, grazie alla presenza di un personale autorizzato, che ha il compito di monitorare gli ingressi con green pass per i clienti di anni superiori ai 12.