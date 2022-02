Giuseppe Raiola Presidente Regionale dell’Unicef

“Non possiamo che esprimere un pensiero decisamente di compiacimento per la nomina del dottor Giuseppe Raiola al vertice dell’Unicef calabrese in quanto riteniamo che non ci poteva essere scelta migliore.” Lo dichiara in una nota stampa la Segreteria Provinciale del Sindacato di Polizia FSP – la Federazione Sindacale di Polizia – nel commentare la nomina di Giuseppe Raiola, direttore dell’Unità operativa complessa di Pediatria del presidio ospedaliero “Pugliese-Ciaccio”, come responsabile dell”Unicef della Calabria. “Da Poliziotti conosciamo non solo l’alta professionalità del dottor Raiola – dicono i sindacalisti dell’Fsp Polizia di Stato – ma soprattutto le qualità umane che lo caretterizzano ed uno spiccato senso del dovere, un mix di valori difficilmente riscontrabili al tempo d’oggi. Il dottor Raiola, un amico della nostra Organizzazione Sindacale non solamente per la condivisione di una manifestazione come “La Befana del Poliziotto”, non potrà che arricchire un sodalizio importante come l’Unicef Calabria in quanto ci sono vite che dal primo istante non sono altro che una lotta per la sopravvivenza e Giuseppe Raiola, come tutti sappiamo, è impegnato da sempre in prima linea nella città di Catanzaro a tutelare la vita sin dalla nascita. Insomma – conclude la Segreteria Provinciale del Sindacato di Polizia FSP – il dottor Raiola è la migliore scelta che l’Unicef potesse fare nella nostra regione. Ed a Giuseppe Raiola facciamo i nostri migliori auguri.”