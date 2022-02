Casa di riposo comunale, si cerca il gestore

Casa di Riposo Comunale, aperti i termini per l’affidamento in concessione del servizio di gestione funzionale ed economica della struttura. I termini scadono alle ore 18 di mercoledì 16 marzo.

È quanto fa sapere il Sindaco Antonio Pomillo informando che l’affidamento del servizio, il cui bando è disponibile sul sito istituzionale (http://vaccarizzoalbanese.asmenet.it/), include la fornitura degli arredi e la realizzazione dei lavori di adeguamento e la manutenzione straordinaria del fabbricato necessari all’espletamento del servizio.

Per un importo di 288 mila euro, possono candidarsi per la gestione della struttura ubicata al civico 49 di via Panoramica, con 20 posti letto in regime definitivo, tra gli altri, le cooperative sociali o loro consorzi il cui oggetto sociale corrisponda a quello dell’appalto ed in possesso dell’iscrizione all’apposito registro regionale. I soggetti configurabili come imprese sociali; le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. Sono escluse dalla partecipazione le cooperative sociali di tipo B.

Si intendono incluse nell’oggetto della concessione tutte le opere edili ed impiantistiche, di allaccio e collegamento ai servizi e, in genere, qualsiasi intervento edilizio e/o impiantistico direttamente connessi alla concessione, da eseguirsi all’interno delle aree e relative pertinenze sulle quali verrà realizzato l’intervento durante l’intero periodo di gestione.

La concessione ha durata di venti anni (duecentoquaranta mesi) decorrenti dalla data di stipula del contratto definitivo. Su richiesta del Comune, l’aggiudicatario sarà tenuto ad attivare il servizio a far data dal trentesimo giorno successivo all’assegnazione definitiva, anche nelle more della stipula del contratto.