A marzo il Palco delle favole vola all’Isola che non c’è con “Peter Pan”

A marzo il Palco delle Favole vola all’Isola che non c’è insieme al famosissimo personaggio dell’ 900: “Peter Pan” per la regia di Luca Pizzurro e le coreografie di Luana Iaquaniello! Il palcoscenico del Teatro del Torrino ospiterà, per tutte le domeniche del mese di marzo, alle ore 16:00, le mitiche avventure del ragazzo che non voleva crescere, il personaggio letterario creato dallo scrittore britannico James Matthew Barrie nel 1902.

Le versioni di Peter Pan sono state molteplici e quella che tutti ricordiamo maggiormente è quella che vede Peter caratterizzato come un bambino che trascorre la sua vita di eterna infanzia sull’Isola che non c’è. Qui è capo di una banda di “Bimbi Sperduti”, in compagnia di sirene, indiani, fate e pirati; occasionalmente incontra bambini nel mondo reale. Peter nasce in un’isola situata al centro del lago di Kensington, a Londra. I bimbi sperduti sono bambini mai nati o morti prematuramente, che Peter ha portato con sé sull’isola.

Sarà Chiara Alivernini, la giovane attrice della compagnia del Teatro del Torrino, che interpreterà il famosissimo personaggio in “una storia senza tempo”, che ha inizio a Londra, precisamente nel ricco quartiere di Bloomsbury, dove abita la famiglia Darling.

La storia ha inizio proprio qui, con i preparativi dei genitori Agenore e Mary per partecipare a una festa dell’alta borghesia; preparativi che sono sconvolti dai giochi dei bambini, Gianni e Michele, che recitano una storia di Peter Pan in lotta contro i pirati che gli è stata raccontata dalla sorella maggiore, Wendy. Il padre, ormai stufo delle storie che hanno reso i suoi figli meno pratici, si rivolge a Wendy con rabbia, imponendole di non credere più a queste fiabe sciocche e di crescere e avere una stanza tutta per sé.

Quella notte, i tre bambini ricevono la visita nella loro stanza di Peter Pan in persona, ritornato nella casa di Wendy, dove, inoltre, vi era stato più di una volta, per poter ritirare la sua ombra; egli insegna loro a volare con l’aiuto della sua amica fata Trilli, e li porta con sé verso l’Isola che non c’è, un luogo dove i bambini non crescono mai e possono interagire con pellirosse e sirene.

Il Teatro del Torrino catapulterà il pubblico presente nelle mille avventure di Peter Pan e Capitan Uncino, per tutte le domeniche di marzo, dove sarà possibile trascorrere due ore in “totale sicurezza” su misure anti – covid, grazie alla presenza di un personale autorizzato, che ha il compito di monitorare gli ingressi con green pass per i clienti di anni superiori ai 12.