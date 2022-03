Si è svolta giorno 14 marzo 2022, a Cosenza – presso la Sala degli Stemmi del Palazzo

della Provincia, la presentazione del Centro contro le Discriminazioni LGBTI+ Calabria,

avviato su Cosenza dal Comitato Provinciale Arci e Hoplà Cooperativa Sociale. Il

progetto prende avvio grazie al contributo dell’UNAR Ufficio Nazionale

Antidiscriminazioni Razziali ed è realizzato in partenariato con le istituzioni locali e

alcune realtà associative del territorio.

Un traguardo molto importante per la Regione Calabria che ha visto contemporaneamente

la presentazione e la nascita del Centro sia nella provincia di Cosenza che in quella di

Reggio Calabria: si tratta, infatti, di un progetto regionale, che si sviluppa in

collaborazione con enti e associazioni che vivono le diverse province calabresi come

Arcigay Reggio Calabria (capofila dell’idea progettuale), Agedo Reggio Calabria,

Cisme Cooperativa per l’Innovazione e lo Sviluppo del Meridione e Arci Reggio

Calabria che si sono costituiti in una ATS con Arci Cosenza, la cooperativa Hoplà e altri

partner strategici come Aiga Cosenza, Centro Women’s Studies “Milly Villa”

dell’Università della Calabria, Associazione Il Barrio (referenti del territorio crotonese)

e Centro di Solidarietà Calabrese (referente del territorio catanzarese) oltre a tante altre

realtà associative e partner istituzionali come la Regione Calabria e diverse

amministrazioni comunali.

Alla conferenza di presentazione avvenuta a Cosenza erano presenti Silvio Cilento –

Presidente Arci Cosenza Aps, Maria Rosa Vuono – Presidente di Hoplà Cooperativa

Sociale Onlus, Manuela Stranges – Vicedirettrice del Centro Women’s Studies “Milly

Villa”, Francesco Alimena – Consigliere del Comune di Cosenza, Federico Cerminara

– Presidente Consulta delle Pari Opportunità del Comune di Rende, l’Avvocato

Rossella Barberio – Consigliera di Parità della Provincia di Cosenza.

A moderare Rosaria Alessia Buffone, segretario Arci Cosenza Aps. La discussione si è

focalizzata sulla descrizione delle attività del Centro e sull’importanza di un presidio così

strutturato nel nostro territorio. Il centro, che si sta strutturando presso la sede della

Cooperativa Hoplà, in via Padre Giglio 1 a Cosenza, vedrà una prima fase di start up. Nelle

prossime settimane saranno comunicati sui canali social dedicati e sulle piattaforme web

delle associazioni partner, i giorni di apertura che saranno cinque a settimana.

La conferenza stampa è stato un momento di riflessione e discussione condivisa sulle

tematiche LGBTI+ e il territorio cosentino e calabrese. L’importanza di un presidio che dia

“supporto e sostegno consapevole”, come raccontato da Silvio Cilento, è stata condivisa da

tutti e tutte le partecipanti che hanno proposto la costruzione di una rete di supporto al

Centro e tante iniziative da co-progettare insieme per rendere il territorio – tutto – più

accogliente e inclusivo.

“Il Centro sarà uno spazio aperto a tutti e a tutte coloro che hanno necessità di ascolto, di

aiuto, di supporto ma anche a tutte quelle persone che hanno voglia di proporre delle

iniziative e di suggerire un percorso di crescita contro le discriminazioni di ogni tipo in

modo inclusivo e partecipativo” ha concluso il Presidente di Arci Cosenza.

Le attività del Centro spazieranno tra supporto, ascolto, presa in carico e mash up tra utenti

e professionisti ma anche tra orientamento al lavoro, inclusione lavorativa, emersione delle

competenze, formazione e informazione trasversale sulle tematiche LGBTI+.