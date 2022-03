Rende: il sindaco Manna ha incontrato il Presidente della Commissione finanze della Camera dei Deputati

Con l’incontro di stamane in municipio sulla crisi finanziaria che investe le municipalità abbiamo ribadito con voce unanime quanto il tema debba essere discusso dal Governo centrale. Il rischio altissimo, soprattutto a queste latitudini, è quello di non riuscire ad affrontare adeguatamente la possibilità di rilancio offertaci dal PNRR per la grave carenza di risorse sia umane sia finanziarie dei comuni del Mezzogiorno. Un dato che in Calabria è ancora più acuito dall’elevato numero di amministrazioni comunali che si trovano in dissesto e pre-dissesto. Bisogna programmare una serie di interventi mirati per concretizzare le opportunità di ripresa concreta e per farlo è necessario l’Intervento del Governo. Siamo lieti di aver potuto confrontarci con il presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati con cui abbiamo anche affrontato il tema centrale dei bilanci delle amministrazioni comunali, che va ripensato e adeguato ai tempi che viviamo. Solo così possiamo ambire ad una ricrescita economica che ci faccia finalmente superare il gap con il resto d’Italia. Ringrazio il senatore Ernesto Magorno, i sindaci e gli amministratori presenti: la forza coesiva di noi primi cittadini è forza propulsiva per le nostre comunità.