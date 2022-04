SentinelOne è stata premiata in tutte le categorie dei Comparably Award 2022

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha comunicato di aver ricevuto da Comparably, leader nel monitorare le retribuzioni, lo sviluppo di una cultura interna e delle carriere professionali, una serie di riconoscimenti per la leadership e il clima aziendale. I premi sottolineano l’impegno di SentinelOne nel mantenere eccellenti i valori della cultura interna, in un contesto in crescita.

SentinelOne è stata nominata nelle liste di Comparably del 2022 come Best Company Out-look, Best Place to Work San Francisco/Bay Area, Best Global Culture, Best Engineering Teams e Best Sales Teams.

“Abbiamo straordinarie prospettive di crescita con l’abilità di saper risolvere problemi di cybersecurity mission critical – e tutto questo è reso possibile grazie alle nostre persone”, ha sottolineato Tomer Weingarten, CEO di SentinelOne. “Stiamo rendendo il mondo un posto più sicuro con la cybersecurity autonoma. È la dedizione e l’instancabilità dei nostri team che ci permette di raggiungere questi risultati”.

I Comparably Award si basano sulle risposte anonime dei dipendenti di SentinelOne, che hanno riconosciuto quanto le opportunità che l’azienda e il settore della cybersecurity devono saper cogliere, siano una delle ragioni chiave delle loro buone prospettive aziendali.

“La nostra dedizione e l’impegno per il benessere e il coinvolgimento continuano a consolidare la nostra filosofia di cultura, anche mentre cresciamo e ci espandiamo rapidamente a livello globale”, ha ricordato Divya Ghatak, Chief People Officer di SentinelOne. “Le nostre persone e i nostri valori sono le fondamenta di SentinelOne. Senza di loro, non saremmo l’azienda che siamo oggi”.

Per ulteriori dettagli sull’ambiente di lavoro e sulle opportunità di sviluppo professionale in SentinelOne, consultare www.sentinelone.com/careers.

