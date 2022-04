Voucher per famiglie con minori

Un buono per l’acquisto di beni di prima necessità alle famiglie con minori da 0 a 3 anni. I destinatari della misura di solidarietà possono richiederlo entro mercoledì 27 aprile.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione con il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Gianfranco Salatino per questa nuova iniziativa a supporto delle famiglie in difficoltà.

Le risorse si inseriscono nel Fondo per politiche della famiglia 2020 messe a disposizione dal Ministero, destinate all’Ambito Territoriale Corigliano-Rossano, di cui Caloveto fa parte. L’avviso pubblico con l’apposita modulistica è disponibile sull’albo pretorio dell’Ente.

Biscotti prima infanzia, pastine, creme di riso e tapioca, omogenizzati di frutta e di carne, latte 1 e 2 (in polvere e liquido, speciale o vegetale per soggetti allergici o intolleranti); prodotti per l’igiene del bambino, quali pannolini, creme cambio, bagnetto primi mesi, salviettine igieniche; altri beni di prima necessità per la prima infanzia come strumenti per l’allattamento, biberon, prodotti di medicazione per bambini. Sono, questi, i beni per la prima infanzia che possono essere acquistati con i voucher.

Il contributo concesso per mezzo di voucher è erogato una tantum a favore di nuclei familiari con minori da 0 fino a 3 anni. L’importo del voucher è determinato tenendo conto dell’attestazione ISEE, suddiviso in due fasce di reddito e del numero dei componenti del nucleo familiare. Sarà data priorità agli individui e ai nuclei in difficoltà, anche temporanea, che non abbiano percepito nessuna misura di sostegno legata all’emergenza sanitaria.

Le famiglie interessate ed in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, possono presentare domanda compilando l’apposito modulo entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 27 aprile. L’istanza di partecipazione dovrà pervenire, esclusivamente via Posta Elettronica Certificata (PEC) a protocollo.coriglianorossano@asmepec.it. Le domande trasmesse con modalità diverse da quella indicata non saranno ritenute valide e non saranno quindi prese in considerazione.