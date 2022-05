Vacanze 2022, Sardegna, Sicilia e Puglia le mete preferite degli italiani

Londra – «Ma niente vacanze sdraiati al sole, piuttosto viaggi-esperienza: l’ideale anche per i gruppi di amici che vogliono partire insieme o per chi è solo e vuole fare nuove conoscenze e (perché no?) trovare anche l’amore» puntualizza Emma Lenoci, fondatrice di Vamonos Viaggi Eventi Srl (vamonos-vacanze.it), che in un momento così critico come questo ha deciso di mettersi in gioco e di rischiare comprando grandi pacchetti dalle compagnie per poter offrire ai viaggiatori i prezzi migliori.

«Molte compagnie aeree stanno infatti registrando prenotazioni che si attestano a livelli pre-pandemici e con l’impennata delle prenotazioni aumentano anche i prezzi» spiega Emma Lenoci.

Quali sono le mete più gettonate di quest’anno? «Sardegna, Sicilia e Puglia sono in testa, senza dimenticare le vacanze in barca a vela per le quali stiamo già registrando il tutto esaurito» risponde Emma Lenoci, che ora si sta adoperando per riuscire a breve ad aumentare i posti barca disponibili e fare così fronte a questa imprevedibile richiesta degli italiani.