CORIGLIANO-ROSSANO TRA TAPPE WORLD OCEANS DAY

Giornata Mondiale degli Oceani, la Città di Corigliano – Rossano sarà tra le 5 destinazioni italiane, insieme a Genova, Formia, Bari, Catania, che ospiteranno, mercoledì 8 giugno, l’iniziativa internazionale di sensibilizzazione ai temi della salvaguardia ambientale. Oltre 200 Guardiani della costa ripuliranno la spiaggia da plastica e rifiuti.

È quanto fa sapere Antonio Tedesco dell’Agenzia Andirivieni Travel, protagonista insieme all’associazione Rossano Purpurea dell’evento promosso dalla Costa Crociere Foundation che l’8 giugno sarà presente con il business partner della compagnia crocieristica, Enrico Orazi.

Il progetto si avvale del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della collaborazione istituzionale della Guardia Costiera e con la collaborazione della Scuola di Robotica, dell’Osservatorio Ligure per la Pesca e l’Ambiente, del Centro Ricerche Ambiente Marino S. Teresa, dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e di Key Technologies.

La spiaggia tra Galderate, Torrepinta e Seggio. È qui che si daranno appuntamento i volontari, scuole e associazioni del territorio sotto il celebre brand della C, per l’iniziativa “Guardiani della Costa”.

A Co-Ro nel tratto di costa compreso tra il Camping Marina di Rossano e lo stabilimento balneare Frederick sono attesi già oltre 200 tra studenti delle scuole dell’area urbana di Rossano (Polo Liceale e Itas Itc) ai quali si spera possano aggiungersi tanti cittadini volenterosi. Tutti, forniti di magliette e cappellini celebrativi, guanti e buste, rastrelleranno la spiaggia per ripulirla dai rifiuti. Gli stessi che, raccolti e differenziati, saranno poi consegnati all’azienda Ecoross per lo smaltimento.

Siamo onorati – sottolinea Tedesco – di portare questo evento di sensibilizzazione sociale e ambientale a Corigliano-Rossano. È un’iniziativa che solidifica la partnership tra la nostra Agenzia e Costa Crociere dimostrando di continuare a tenere in grandissima considerazione il nostro territorio.

È opportuno ricordare che proprio grazie al lavoro fatto negli anni dall’Andirivieni Travel, la Sibaritide ha scoperto ed esplorato il mondo del turismo crocieristico con l’approdo di diverse navi Costa nel porto cittadino di Schiavonea.

L’evento Guardiani della Costa – aggiunge ancora Tonino Tedesco – inserito nel quadro delle iniziative del World Oceans Day delle Nazioni Unite che l’8 giugno si terranno in tutto il mondo è un evento che qualifica la nostra città e la inserisce nella rete italiana delle spiagge che celebreranno, appunto, la giornata degli oceani insieme a Genova, Formia, Bari e Catania. All’evento hanno già dato cenno di adesione il vicesindaco di Co-Ro, Maria Salimbeni, e l’assessore alla manutenzione Damiano Viteritti. E questo mi dà l’opportunità – conclude Tedesco – di ringraziare il sindaco Stasi e l’Amministrazione comunale per aver voluto concedere la disponibilità degli spazi e la propria collaborazione alla realizzazione dell’evento; così anche la società di servizi ambientali Ecoross per aver accolto con entusiasmo di collaborare all’iniziativa.