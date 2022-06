CONCORSO VINI ARBËRESHË, BOOM CANDIDATURE

Concorso Vini Arbëreshë 2022, è boom di candidature alla XII edizione che decreterà i suoi vincitori sabato 25 giugno in piazza Skanderbeg, cuore del salotto diffuso di Vakarici. Sono già più di 100 i campioni fatti pervenire dalle giovani e dai giovani artigiani della terra, non solo del territorio, ma anche da fuori regione.

Ad esprimere soddisfazione per l’importante risultato è il Sindaco Antonio Pomillo confermando anche per quest’anno gli ingredienti dell’atteso appuntamento: identità, tradizione, investimento nella qualità, rete e valorizzazione delle migliori produzioni autentiche dei territori dalle comuni radici arbëreshë.

Da San Cosmo Albanese a San Martino di Finita, da Cerzeto a Carfizi, da San Basile a Frascineto (frazione Eianina), da Spezzano Albanese a Lungro, da San Giorgio Albanese a Firmo, da S. Costantino Albanese, in provincia di Potenza ad Acquaformosa, da San Demetrio Corone passando per Santa Sofia d’Epiro e fino a Vaccarizzo Albanese. Sono, questi, i comuni di provenienza delle cantine che hanno fatto pervenire i propri prodotti e che saranno giudicati dalla Fondazione Italiana Sommelier.

Sul totale, ne saranno selezionati 10 per ognuna delle categorie. Sul podio ne saliranno 3 per i migliori rossi, 3 per i migliori rosati e 3 per i migliori bianchi. – (Fonte: Comune di Vaccarizzo Albanese – Comunicazione istituzionale/strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).