Di Giacomo (S.PP.), Per contrastare le mafie bisogna interrompere ogni comunicazione

“Interrompere ogni possibile comunicazione dei capo clan mafiosi in stato di arresto, domiciliare

come in carcere, è una priorità se si vuole realmente ed efficacemente contrastare la mafia. Il

ritorno in carcere del boss di Cosa Nostra Guttadauro, prima agli arresti domiciliari, perché

avrebbe violato più volte l’obbligo di non comunicare con persone diverse da quelle che abitano

con lui e cercato canali di comunicazione riservati per parlare con altre persone, ripropone la

questione che abbiamo da tempo sollevato, concordando con l’allarme lanciato in più occasioni

da numerosi magistrati delle Dda di Sicilia, Campania e Calabria”. Ad affermarlo è il segretario

generale del Sindacato Polizia Penitenziaria – S.PP. – Aldo Di Giacomo ricordando che “il

problema è soprattutto in carcere dove arrivano in media due affiliati a clan mafiosi ogni giorno

e dove i casi di ordini e minacce estorsive, persino via telefono, si susseguono da tempo e

interessano soprattutto gli istituti penitenziari con detenuti a regime 41 bis. Lo Stato sta

dimostrando tutta la sua incapacità vanificando il grande lavoro dei magistrati antimafia e degli

inquirenti con il rischio sempre più diffuso che chi ha subito violenze, ricatti, richieste estorsive,

rinunci a collaborare.

Il continuo ritrovamento di telefonini – in media cinque a settimana – in gran parte arrivati dal

“cielo” (attraverso i droni) è il primo elemento per interrompere, una volta per tutte, con le

comunicazioni, il “comando” dal carcere ai territori oltre alle minacce ed estorsioni via telefono

come è dimostrato da tanti casi di cronaca. Non si sottovaluti – afferma il segretario del

Sindacato Polizia Penitenziaria – che le mafie approfittando di questa fase di crisi internazionale

e difficoltà economica per imprenditori e famiglie stanno concentrando i propri interessi sulle

attività economiche e produttive per acquisire alberghi, ristoranti, imprese, intensificare l’usura,

decidendo e pianificando dalle celle le operazioni da svolgere.

È naturale chiedersi se siamo solo di fronte ad una diffusa incapacità di far fronte alla criminalità

che opera dal carcere o se c’è dell’altro. Questa situazione conferma – dice ancora Di Giacomo –

che, come sosteniamo da anni, la lotta alle mafie si conduce a partire dal carcere dove sono

detenuti capi clan e boss insieme ad esponenti di spicco delle famiglie.

Ministro, Parlamento, politici prendano atto che dalle carceri del Nord e del Sud del Paese boss

ed esponenti di spicco della criminalità organizzata continuano a comandare”