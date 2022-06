La compagnia internazionale Mandala Dance Company in scena a L’Aquila il 21 giugno con Follow Water

Il 21 giugno la compagnia internazionale Mandala Dance Company sarà in scena a L’Aquila con Follow Water, performance legata al tema dell’ambientalismo, all’interno di Festival Visioni XI, evento organizzato dall’Associazione Culturale Gruppo e-Motion, con la direzione artistica di Francesca La Cava, che ospiterà nel capoluogo abruzzese compagnie da tutta Italia con un ricco cartellone di eventi.

Nella splendida cornice del Palazzo dell’Emiciclo de L’Aquila, la compagnia di danza contemporanea diretta da Paola Sorressa, si esibirà in Follow Water: dove c’è acqua c’è Vita! Al centro della performance vi è l’acqua come elemento essenziale per la sopravvivenza umana, da sempre simbolo di Vita ma anche di conoscenza, saggezza, purificazione e guarigione. Collegata all’aspetto femminile, è simbolo di mutevolezza e di adattabilità. In psicologia rappresenta il dualismo dell’Uomo per i suoi numerosi aspetti: dai mari profondi dell’inconscio all’esuberanza della Vita nascente perché attraverso l’acqua tutto fluisce in un divenire luminoso (Francesco Petrarca).

