L’essenza di Villa Giulia

Martedì 21 giugno alle 9:30 nella CRA di Pianoro Vecchio è attesa una importante presentazione: in primo piano l’Eau de parfum by Villa Giulia, accompagnato dal nuovo libro della prof.ssa Klodetha Gjini dal titolo “Le sentinelle profumate della memoria”. Un’iniziativa che ha radici scientifiche e che profuma questo inizio d’estate, condivisa con i residenti che riceveranno la boccetta di profumo in regalo, e lo stesso profumo potrà essere acquistato dai familiari, per essere utilizzato a casa loro con il pensiero della mamma o del papà, per suggellare il loro sentimento di affetto, di cui Villa Giulia vuole essere collante.

Un eau de parfum per i residenti – e per i loro familiari – di Villa Giulia. È questa la novità dell’estate nella Casa Residenza per Anziani di Pianoro Vecchio (Via Fratelli Dall’Olio 2) che verrà presentata martedì 21 giugno alle 9:30. Un progetto unico nel settore delle strutture per la terza età che vede la CRA Villa Giulia dare vita ad una fragranza profumata ispirata alla relazione tra residenti e familiari.

Soddisfatta la dott.ssa Ivonne Capelli amministratrice della CRA:

“Dopo un lungo percorso di studi e ricerche scientifiche, sull’aromaterapia, eseguite in Villa Giulia, con gruppi di residenti, siamo arrivati ad un risultato che piace per la sua “freschezza” e unicità. La creazione del profumo di Villa Giulia – un’essenza che esprime note floreali che sfumano nell’essenza di rosa, peonia, fresia, legno di cedro e miele – ha infatti l’obiettivo di stimolare la memoria olfattiva, migliorando alcune patologie come la depressione e il deterioramento cognitivo. Siamo felici di poter alimentare in questo modo i legami affettivi anche con i parenti”.