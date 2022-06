VALORIZZARE STRADE PANORAMICHE ALTERNATIVE

La messa in sicurezza e l’ammodernamento di tutta la viabilità, così come la valorizzazione ed il rilancio strategico delle strade panoramiche in alternativa alla 106, devono rappresentare una priorità nel governo dei territori.

È quanto ha ribadito e condiviso ieri (giovedì 16) l’Assessore provinciale al patrimonio Adele Olivo, alla presenza della Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, in occasione della riapertura della Galleria Paramassi sulla SP 188 (Rossano-Sila).

Con la riapertura del Traforo – ha inoltre sottolineato – finalmente si mette fine ad un disagio. Insieme al Presidente ed al Dirigente per il settore Viabilità e Trasporti Gianluca Morrone, non abbiamo lesinato sforzi affinché si raggiungesse questo risultato atteso da troppo tempo dalla cittadinanza di Corigliano-Rossano e dal territorio.