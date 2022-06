CORIGLIANO-ROSSANO, ODISSEA 2000

Numeri, sorrisi e presenze che fanno quasi dimenticare gli ultimi anni di mascherine, distanziamento e limitazioni. Sono quelle fatte registrare dagli ospiti dell’Acquapark dei record nella prima domenica della nuova stagione. Se il buongiorno si vede dal mattino, allora quella che si prospetta da qui al 5 settembre, sarà un’estate divertentissima. Come sempre in compagnia delle attrazioni, dei miti e degli dei dell’antica Grecia.

Complice la bellissima e assolata giornata di sole, ma anche l’evento di Radio KissKiss con Pippo Pelo e Adriana Petro, Corigliano-Rossano con l’Odissea 2000 è stata la meta scelta da numerosi ospiti provenienti anche da altre regioni del Sud Italia.

La nave di Ulisse, affacciata sull’Atena Gioc’Onda, è stata per un giorno la cabina di regia del PIPPO PELO SHOW, il morning show coinvolgente di Radio Kiss Kiss con Pippo Pelo e Adriana che ha accompagnato il “buongiorno” dei tantissimi ascoltatori collegati da casa, da Pordenone a Canicattì, con l’emittente radiofonica, anche quest’anno radio ufficiale dell’Odissea 2000.

Direttamente dal Parco di Corigliano-Rossano, invece, in tantissimi hanno preso parte all’evento con i 2 speciali speaker. Prima tra sketch divertenti e poi all’interno della Sala Nausicaa con la pizzata, nel corso della quale sono stati consegnati gadget e firmati autografi.

Da quasi 30 anni è così. L’ospite dell’Odissea 2000 lo riconosci subito. Attende impazientemente che si facciano le 10 per entrare nel parco acquatico; giusto il tempo di sistemare gli effetti personali negli armadietti o il telo mare sotto l’ombrellone e partire alla volta delle attrazioni, mozzafiato o meno.

Il ticket di ingresso di questo viaggio nel divertimento senza uguali si acquista all'ingresso o sul sito https://www.odissea2000.it/home/.