FONDO PROGETTAZIONE, 313 MILA EURO PER CALOVETO

Contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali e per investimenti di messa in sicurezza di strade. – Tra i beneficiari del Fondo Progettazione c’è anche il Comune di Caloveto. Per quasi 313 mila euro i Ministeri dell’Interno e dell’Economia finanziano la progettazione di ben tre opere.

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione per il risultato che premia il lavoro portato avanti dagli uffici e dall’attenzione che l’Amministrazione Comunale continua ad investire nella possibilità di poter intercettare fondi extrabilancio per lo sviluppo della comunità.

Dagli interventi di messa in sicurezza edile ed idraulica dei serbatoi idropotabili e riqualificazione ed efficientamento della rete idrica di distribuzione dell’abitato per 96 mila euro, alla realizzazione, in località Dema di un campo da calcio a 5 e delle relative infrastrutture per favorire l’inclusione e l’integrazione (107 mila euro) fino all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico dell’edificio sede del Municipio (110 mila euro). Sono, questi gli interventi per i quali saranno presentate le progettazioni che saranno poi prese in esame dai Ministeri. L’approvazione di questi tre progetti sarà propedeutica al finanziamento relativo alla realizzazione complessiva delle tre opere nell’ambito dei fondi del Piano Nazionale per la Ripartenza e la Resilienza (PNRR) per un importo complessivo di 2,8 milioni.