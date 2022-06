Inaugurazione della nuova sede sociale

A Via Lucrezia della Valle si è discusso in maniera proficua dei diversi temi che saranno affrontati in occasione della prossima assemblea regionale prevista a Corigliano-Rossano i prossimi otto e nove luglio.

Il Presidente Marcello Manna, ringraziando i convenuti, ha voluto aggiornare i membri del consiglio sul PNRR in relazione alle diverse attività aperte con la Regione: “ci troviamo in un momento cruciale per la Calabria e noi sindaci abbiamo la responsabilità di dar voce ai nostri cittadini. Dobbiamo puntare sulla organicità degli interventi previsti dal PNRR per concretizzare una programmazione che ci proietti verso un futuro più roseo per le nostre municipalità. Superare il gap tra nord e sud, andare oltre le emergenze che attanagliano i nostri territori è obiettivo su cui l’assemblea dei sindaci dovrà lavorare in sinergia con gli esperti. La crisi finanziaria che attanaglia i comuni, la mancanza dei servizi essenziali quali quelli idrico e dei rifiuti, la sanità, il welfare, le comunità energetiche, sono temi e criticità che vanno superati attraverso il dialogo e il coinvolgimento di tutti gli enti interessati. Sentiamo forte da parte di chi amministra la cosa pubblica l’esigenza di poter finalmente avere gli strumenti per costruire il futuro della Calabria e per questo stiamo lavorando alacremente ad un programmazione puntuale. Bisogna fare fronte comune e ricostruire la nostra regione con il coraggio e la determinazione che contraddistingue gli sforzi quotidiani da parte di noi sindaci”.