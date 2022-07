Livornine 2030 – Premiazione Contest Giovani Innovatori 2022

Giovedì 7 luglio alle ore 16.30 al Cisternino di Città (largo del Cisternino, 13 – Livorno) si terrà l’evento conclusivo del contest “Giovani Innovatori 2022”.

Si tratta del concorso organizzato dal Polo per l’innovazione urbana Livornine 2030 in collaborazione col Comune di Livorno che ha voluto premiare le migliori idee imprenditoriali giovanili capaci di valorizzare la città di Livorno con potenziali ricadute dirette sul territorio.

“Prosegue l’attività di Livornine2030 che, seguendo l’indirizzo dell’Amministrazione comunale, sta promuovendo la diffusione della cultura dell’innovazione tra le imprese livornesi e la crescita di nuove imprese innovative. È nostra ferma convinzione che lo sviluppo e la crescita dell’occupazione nella nostra città passi da una forte iniezione di innovazione in tutti i settori produttivi ed in tutte le attività. – ha sottolineato l’assessore allo Sviluppo Economico Gianfranco Simoncini – In questa direzione è molto significativa l’esperienza del contest che concluderemo il 7 luglio”.

L’evento prevede la presentazione delle idee progettuali sviluppate dai ragazzi che hanno partecipato al contest, singolarmente o in gruppo, attraverso un pitch che sarà valutato da una giuria di esperti.

Il contest, riservato a giovani, singoli o gruppi di età compresa tra i 16 e i 35 anni, ha avuto come scopo quello di incentivare l’imprenditoria giovanile e l’innovazione sociale e tecnologica in settori di rilevanza per il territorio di Livorno, come Economia del Mare, Economia Verde, Industria Creativa.