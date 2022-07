ODISSEA 2000 BATTE CARONTE 1 A ZERO

Sorrisi come se piovesse. È la soluzione che l’Odissea 2000 promuove per combattere l’afa ed il caldo da record di questi giorni. Stop aria condizionata a palla, se c’è un posto dove divertirsi e stare bene nonostante Caronte, è sicuramente l’Acquapark dei record che inaugura questo nuovo mese di luglio con un nuovo contest: Regalaci un sorriso…noi ti regaliamo 2 biglietti!

Per partecipare è necessario inviare una foto che vi ritrae sorridenti con familiari o amici, sui canali social del Parco acquatico di Corigliano – Rossano. L’autore di quella che riceverà più like, otterrà 2 ticket di ingresso omaggio per tornare a trascorrere una giornata di relax e divertimento all’Odissea 2000.

Dopo il successo dell’evento con Pippo Pelo ed Adriana, la Nave di Ulisse è pronta ad accogliere Mi piace Summer Edition, il programma targato Radio Kiss Kiss e condotto da Alfio Battaglia che suona tutte le hit dell’estate.

La seguitissima emittente radiofonica nazionale, anche quest’anno radio ufficiale dell’Odissea 2000, da sabato 9 luglio trasmetterà in diretta da qui, dalla piattaforma affacciata su Atena Gioc’Onda, il sabato dalle ore 13 alle 15 e la domenica dalle 12 alle 15 e in quest’ultima fascia oraria, in tutti i giorni di agosto.

Ad Odissea 2000 nei giorni scorsi ha fatto tappa anche Italia Avventura, il primo Travel Show del Sud Italia, format di promozione e valorizzazione del territorio ogni sabato su Lac Tv. Le partecipanti alla trasmissione hanno trascorso una giornata insieme ai nostri ospiti tra scivoli mozzafiato, aria aperta e relax. Lo speciale andrà in onda nelle prossime settimane.

Acquistare il ticket di ingresso di questo viaggio nel divertimento senza uguali sul sito https://www.odissea2000.it/home/ è ancora più conveniente. Goditi la vita! Solo all’Odissea 2000 è possibile.