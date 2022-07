Concluso il primo anno di attività del Rotary Club Cosenza Sette Colli

COSENZA – In una serata all’insegna dell’amicizia e della condivisione, si è tenuta l’assemblea dei soci del Rotary Club Cosenza Sette Colli, che ha sancito la conclusione dell’anno rotariano e ha vissuto due importanti momenti: la spillatura del Socio Onorario Nadya Rita Vetere, Consulente per la Costituzione del Club e Assistente del Governatore, e la consegna dell’attestato “Amico di Paul Harris” a Michele Imbrogna, storico membro Rotary e socio del RC di S. Marco Argentano. Il Presidente Vincenzo Divoto, nel ringraziare il DG 2102 Fernando Amendola, il PDG Pasquale Verre, il Consulente e ADG Nadya Rita Vetere e il PDG Maria Rita Acciardi, nonché il Consiglio Direttivo e tutti i Soci per il continuo supporto e la proficua collaborazione, ha tracciato un bilancio dell’esperienza vissuta. “È stato un anno entusiasmante e bellissimo”, ha dichiarato Divoto, “se pur ridotto, e questo ha compresso le attività. E tuttavia tante, significative ed emozionanti sono state le iniziative realizzate, nel corso delle quali abbiamo cercato di far sentire la presenza del Club con impegno, entusiasmo, passione, ideali e valori rotariani”. Tra le esperienze vissute, che hanno generato attenzione e positivi riscontri da parte di istituzioni e cittadini. il progetto “Il Rotary per la salute”, che ha posto l’attenzione su un tema importante e sentito quale quello della conoscenza e della prevenzione delle patologie più comuni, e che proseguirà anche nel prossimo anno. “Nel territorio e nel Club” – ha proseguito Divoto – “c’è tanto ancora da fare: aumentare in quantità e qualità l’Effettivo, con uno sguardo ai giovani, potenziare l’azione interna, rafforzare i rapporti con i Club, le istituzioni e le Associazioni”. L’augurio di Divoto, pienamente condiviso da tutti i soci, è quello che il prossimo anno – che, in piena continuità, vedrà avvicendarsi alla presidenza del club Marcella Giulia Lorenzi, attuale vicepresidente – possa essere migliore e ancora più proficuo di quello vissuto. “Sono sicuro”, ha concluso Divoto, “che la nostra bravissima e qualificata Presidente Marcella Giulia Lorenzi, con la sua squadra, saprà fare di più e meglio, con l’apporto di tutti i Soci, in un clima di piena armonia e condivisione. Lo auguro di cuore. Da parte mia, non farò mancare tutto il sostegno e l’aiuto possibili per il bene e la crescita del Club”. Il Club si è dato appuntamento al prossimo 14 Luglio, quando avrà luogo la cerimonia del passaggio di consegne alla presidenza tra Vincenzo Divoto e Marcella Giulia Lorenzi.