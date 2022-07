Mercoledì 6 luglio alle 9.30, Confcommercio ASCOM Bologna

Anaste Emilia-Romagna, l’associazione che rappresenta 38 strutture della terza età in Emilia-Romagna, presenta il 9° Bilancio Sociale nella sede dell’ASCOM di Bologna mercoledì 6 luglio alle 9,30. Il documento di rendicontazione, a cura degli esperti di BDO Italia, scatta una “fotografia” di performance e valori sociali, ambientali ed economici raggiunti nel 2021 da un’ampia rappresentanza di strutture per anziani associate all’ANASTE. Destinatari del Bilancio sono i cittadini, gli stakeholders, le istituzioni e tutto il settore sociosanitario.

Il Bilancio registra la partecipazione di 23 associate, che rappresentano il 59% delle strutture aderenti ad Anaste e il 48% in termini di posti letto.

All’incontro è atteso l’assessore alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna dott. Raffaele Donini a cui ANASTE chiede un impegno in termini di collaborazione e integrazione Pubblico-Privato a beneficio dei lavoratori del comparto, con un adeguamento dei contratti e delle tariffe. In collegamento da Roma invece interverrà l’on. Luca Rizzo Nervo, deputato e assessore al welfare del Comune di Bologna.

“La trasparenza e la concretezza dei dati emersi in un anno difficile a causa della pandemia – spiega il presidente regionale ANASTE Gianluigi Pirazzoli che firma la prefazione del Bilancio Sociale – sono la migliore testimonianza del nostro operato ed è su questo che, con forza, chiediamo alle Istituzioni regionali di sostenerci per proseguire il cammino e non disperdere questo grande patrimonio di esperienza e di persone. Pertanto è necessario che l’integrazione Pubblico-Privato sia ancora più forte; abbiamo bisogno che la Regione e gli enti del territorio vedano nelle nostre strutture e nei servizi che eroghiamo un futuro su cui puntare”.

Ad introdurre i lavori sarà il dott. Pirazzoli già presidente della Fondazione Sant’Anna e Santa Caterina, a cui faranno seguito i saluti del presidente di Confcommercio Bologna Enrico Postacchini per poi soffermarsi sui dati più significativi del Bilancio Sociale con Carlo Luison partner BDO. Al vicepresidente EmilBanca Gianluigi Galletti e al direttore strategico del Consorzio Colibrì Giuliano Barigazzi il compito di ampliare la riflessione sul futuro del “nuovo” sociosanitario guardando al PNRR come strumento finanziario che sarà decisivo per il riscatto delle strutture della terza età e del loro personale.

Infatti le risorse umane rappresentano un patrimonio essenziale per lo sviluppo delle strutture Anaste: in termini di occupazione, le 23 associate registrano un totale di 1083 persone impiegate al proprio interno, con una particolare attenzione alle questioni di genere. Le donne rappresentano l’82% del totale del personale, mentre i lavoratori stranieri il 37%.

Va detto che nel 2021 le strutture ANASTE hanno realizzato, a livello aggregato, 59,7 milioni di euro di valore della produzione e per mantenere alti gli standard qualitativi hanno investito 5,9 milioni di euro nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nel miglioramento delle strutture, delle attrezzature, della tecnologia e della formazione.

Maggiori dettagli insieme alla copia del Bilancio Sociale ANASTE ER saranno consegnati all’evento di presentazione mercoledì 6 luglio.

L’evento è aperto ai giornalisti che dovranno iscriversi a questo link https://ascom.bo.it/anaste-bilancio-2021/