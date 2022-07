Ancora pochi giorni per la candidatura a “L’ultimo viaggio” Chiusura prevista per fine luglio

Sono centinaia le richieste per il casting L’ultimo viaggio ispirato alla vita di Marco Calderaro. In questo mese, sono state tantissime le comunicazioni ricevute dalla produzione Tempi Moderni, dopo il casting lanciato a livello nazionale per la scelta dei protagonisti. Tutti coinvolti nel progetto cinematografico L’ultimo viaggio, per il quale sono quasi cinquecento le mail arrivate da tutta Italia, spedite da attori e attrici professionisti. Ancora rimane ignoto e sotto il vaglio dello staff tecnico, composto dal regista e sceneggiatore Gianfranco Confessore e dai produttori esecutivi, Ermanno Reda ed Emanuele Ruvio, la scelta di chi interpreterà Marco Calderaro. Il giovane calciatore morto in un incidente stradale tre anni fa. Un’idea nata dalla procuratrice Daniela Santelli e subito accolta con entusiasmo dall’intera produzione. Un progetto che avrà una finalità sociale importante.

La produzione rende noto che i casting relativi agli attori principali, chiuderanno a fine luglio. Sicuramente c’è tanto entusiasmo, per questo cortometraggio che racconterà la vita di un giovane calciatore e il destino crudele che ha voluto interrompere la sua esistenza su un asfalto caldo, in un’alba d’estate. Si sta già delineando la sceneggiatura , molto particolare, che avrà la firma di Confessore, naturalmente sempre in stretto accordo con la famiglia Calderaro. Un progetto cinematografico realizzato in Calabria e che, dunque, porterà avanti la valorizzazione del territorio. Ora si lavora per la scelta definitiva dei due interpreti principali, facendo presente l’interessamento al progetto, di figure cinematografiche importanti, e di persone note nel mondo del calcio.