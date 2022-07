“Chi cerca rimedi economici a problemi economici è su falsa strada; la quale non può che condurre se non al precipizio. Il problema economico è l’aspetto e la conseguenza di un più ampio problema spirituale e morale”, scriveva Luigi Einaudi sul numero del giugno del 1942 sulla “Rivista di storia economica” in un articolo dal titolo Economia di concorrenza e capitalismo storico. La terza via fra i secoli XVIII e XIX e così facendo di fatto capovolgeva la tesi del materialismo storico.