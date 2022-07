MARCELLA GIULIA LORENZI È LA NUOVA PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB COSENZA SETTE COLLI

Cambio al vertice del Rotary Club Cosenza Sette Colli. La nuova Presidente per l’A. R. 2022/2023 è Marcella Giulia Lorenzi. La suggestiva cerimonia del passaggio del collare con il Presidente uscente Vincenzo Divoto si è tenuta presso l’Hotel Europa di Rende ed è coincisa con la visita del nuovo Governatore del Distretto 2102 Gianni Policastri. Numerose le autorità rotariane presenti, dai PDG Maria Rita Acciardi e Pasquale Verre all’Assistente del Governatore e già Consulente di Club Nadya Rita Vetere, nonché ai rappresentanti dei RC di Acri, Amantea, Corigliano Rossano “Sybaris”, Cosenza, Cosenza Telesio, E-Club Calabria International, Montalto Uffugo Valle del Crati, Mendicino – Serre Cosentine, Presila – Cosenza est, Rogliano Valle del Savuto, San Marco Argentano – Valle dell’Esaro Centenario e altre autorità distrettuali.

Nel corso della sua relazione di commiato, il Presidente uscente Divoto ha sottolineato la straordinaria esperienza vissuta alla guida del Club la cui attività è iniziata solo nel dicembre scorso, evidenziando come in pochi mesi siano state tante le iniziative realizzate che hanno contraddistinto la presenza del Club nel territorio. Nel ringraziare le autorità rotariane, il Consiglio direttivo e tutti i Soci per il supporto e l’entusiasmo manifestati, Divoto ha passato idealmente il testimone a Marcella Giulia Lorenzi, con l’augurio che il prossimo sia un anno migliore per il Club contrassegnato dalla sua ulteriore crescita e affermazione sul territorio. Dal canto suo, la neo Presidente ha confermato di voler agire nel solco di una continuità di azioni e in perfetta sinergia con gli altri Club, le istituzioni e le associazioni. Nel tracciare le linee guida della sua azione, Marcella Giulia Lorenzi – che ha inteso confermare il Consiglio e i Presidenti di Commissione già attivi nel corso dell’A. R. 2021/2022 – ha illustrato i progetti che vedranno il Club impegnato nei prossimi mesi, partendo da il Rotary per la Salute, già avviato lo scorso febbraio, che ha come scopo la realizzazione di iniziative per la promozione della salute e di corretti stili di vita mediante attività di divulgazione e screening. Spazio poi alla cultura e alla socialità, all’attualità, all’arte e alla tecnologia attraverso iniziative a favore di nuove imprese e giovani imprenditori, incontri letterari e mostre a tema scientifico. Attenzione anche ai temi del DEI finalizzati ad accogliere la diversità, l’equità e l’inclusione. Particolare riguardo verrà inoltre posto alla leadership femminile e alla valorizzazione delle differenze, in un anno che coincide con l’avvento alla presidenza del Rotary International di Jennifer Jones, prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia dell’Organizzazione. “Seguendo l’impegno del Rotary International su questi temi” – ha affermato Marcella Giulia Lorenzi – “verranno organizzati incontri culturali con personalità di spicco per stimolare la discussione pubblica e favorire iniziative concrete di valorizzazione delle differenze”. Con l’occasione, la neo Presidente ha ringraziato pubblicamente due donne presenti in sala: anzitutto Patrizia Piro, Prorettrice dell’Università della Calabria, “una solida guida con la quale”, ha dichiarato, “ho l’onore di lavorare per fornire insieme un contributo al nostro Campus, ai vertici in Italia nella classifica Censis delle migliori Università per i servizi agli studenti”. E poi Maria Rita Acciardi, District Trainer, già governatrice del Distretto 2100 del Rotary International, che Marcella Giulia Lorenzi non ha esitato a definire sua ispiratrice e mentore: “Senza il suo esempio di donna, professionista e rotariana non sarei qui”, ha dichiarato. “Grazie Maria Rita” – ha poi aggiunto – “tu porti avanti al massimo i valori rotariani con il tuo agire quotidiano, sei il massimo esempio di leadership femminile rotariana, unica governatrice donna, punto di riferimento e amica del cuore”.

Nel suo discorso di saluto ai rotariani presenti e alla platea, il Governatore Gianni Policastri ha ribadito la propria condivisione del programma di Jennifer Jones il cui slogan “Imagine” – ispirato alle parole della celebre canzone di John Lennon – offre lo spunto per immaginare un mondo diverso, più inclusivo, senza barriere, dove l’azione di ciascuno possa essere valorizzata secondo i talenti e le peculiarità del singolo per contribuire al successo di tutti. Policastri ha poi annunciato iniziative importanti per il Distretto calabrese, quale quella di promuovere la legalità e di offrire, sulla scia dei valori rotariani, un ausilio alle nuove generazioni per indirizzarle verso la crescita qualitativa della società in cui vivono e operano. La serata ha poi conosciuto un ulteriore importante momento per il Club Cosenza Sette Colli, con la cerimonia di spillatura che ha sancito l’ingresso nel Club di una illustre presenza rotariana come la già citata Maria Rita Acciardi, insignita del titolo di socio onorario per il supporto fornito al Club in questi suoi primi mesi di attività, e di due nuovi soci effettivi: Raffaele Zinno, docente di Scienza delle Costruzioni presso l’Università della Calabria, e Alessandro Bozzo, ingegnere meccanico. Il ricevimento conviviale a bordo piscina è stato allietato dalla voce soave di Silvia Maria Terrieri, in duo con Pino Zaccaria. Infine, il Club, grazie alla sponsorizzazione del socio Antonio De Rango (Sixtrum Network s.r.l.), ha fatto dono ai partecipanti di una stampa antica rappresentante i Colli di Cosenza, riproduzione di un’opera del 1600 dell’abate e storiografo Giovan Battista Pacichelli.