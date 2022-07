Viaggio alla scoperta del Comune di San Lorenzo

Sabato 30 Luglio, tutti coloro che sceglieranno di immergersi nella Storia e nelle atmosfere evocative del Parco Nazionale del Pollino, potranno partecipare all’escursione alla scoperta di Pietra Sant’Angelo, ubicata sull’omonimo massiccio, nell’alta valle del Torrente Raganello. Importanti ritrovamenti archeologici, tra cui una sepoltura datata a 7.000 anni fa che indica che la cavità è stata usata anche per scopi funerari, sono stati oggetto di alcuni scavi.

Ma l’escursione guidata presso Pietra Sant’Angelo, supportati dall’esperienza di Gaetano Sangineti, guida del Parco del Pollino, sarà solo una delle tappe di una giornata che vuole essere indimenticabile. Prima della partenza alla volta del massiccio sarà possibile visitare il Centro di Ricerca Speleo-Archeologica che ospita materiali recuperati in diverse campagne di scavo in alcuni siti calabresi dal Centro Regionale di Speleologia Enzo dei Medici.

La giornata si concluderà con una lezione concerto, nel centro storico di San Lorenzo Bellizzi, durante la quale sarà possibile scoprire gli strumenti tipici del luogo, quali organetto, zampogna e tamburello, grazie all’arte del Maestro Salvatore Francomano e con un tour per il centro storico, raccontato dal Maestro Lorenzo Gugliotti

Il viaggio alla scoperta delle Grotte preistoriche site nel territorio del Comune di San Lorenzo è solo il primo degli appuntamenti di Racconti tra le Rughe, dedicati agli amanti del trekking.

Gli altri appuntamenti sono previsti per il 5 Agosto e per il 3 Settembre, e prevedono una passeggiata esplorativa nella Timpa del Demanio. Il 20 Agosto invece imperdibile l’esplorazione del borgo autentico di San Lorenzo Bellizzi.

L’evento è completamente gratuito ma è necessario prenotare per partecipare inviando una mail all’indirizzo: mamac.sanlorenzobellizzi@gmail.com.

Scrivendo allo stesso indirizzo mail è possibile chiedere ogni informazione.

Punto di incontro alle ore 16:30 presso il Centro Polifunzionale a San Lorenzo Bellizzi

Culture Tour – Arte e Mondo Rurale è un progetto di promozione e produzione culturale, organizzato dal Comune di San Lorenzo Bellizzi in collaborazione con Piano B srls., che ne ha curato la realizzazione. Consta di oltre 16 laboratori creativi e formativi, da scoprire e vivere con la gioia delle sorprese.