Inaugurata la nuova sede a Milano

Zonergy, il principale fornitore cinese di soluzioni per le energie rinnovabili, amplia la propria presenza in Europa e in Italia. Con ambizioni globali, Zonergy (www.zonergy.com) ha deciso di inaugurare una nuova sede a Milano. L’obiettivo è entrare nel settore europeo delle energie rinnovabili offrendo alcune delle soluzioni più avanzate in termini di pannelli solari, moduli fotovoltaici e soluzioni di accumulo di energia a tutti i professionisti del settore dell’energia solare che operano nel settore residenziale, commerciale e su larga scala.

Questa decisione avrà un grande impatto sul mercato europeo delle energie rinnovabili: Zonergy, infatti, ha un’ampia presenza consolidata in Asia, America e Africa, dove fornisce soluzioni fotovoltaiche e di accumulo di energia di alta qualità. Per la distribuzione delle proprie soluzioni in Italia, Zonergy lavorerà in sinergia con Desasolar (www.desasolar.com), la nuova business unit di Desa SRL (società specializzata nella distribuzione di prodotti elettronici con un fatturato di 130 milioni di euro) sotto il coordinamento del Gruppo Obor.

L’accordo tra Zonergy e Desasolar è stato siglato lo scorso 26 luglio in occasione dell’inaugurazione della nuova sede, avvenuta presso l’Hotel Four-Season di Milano alla presenza di importanti personalità del mondo imprenditoriale e di funzionari istituzionali, tra cui: un rappresentante del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano; Marco Bettin, Segretario Generale della Fondazione Italia Cina; Davide Bartesaghi, Direttore Editoriale di SOLARE B2B; Andrea Rovera, Direttore Commerciale dell’Associazione ITALIA SOLARE; Francesco Desantis, CFO di Desasolar; Kevin Changbin Qiu, Vicepresidente Esecutivo di Zonergy; Roger Li, General Manager di Zonergy Europe.

Kevin Changbin Qiu, vicepresidente esecutivo di Zonergy, ha commentato così l’accordo: “Le fonti di energia rinnovabile sono il futuro. Dopo anni di ricerca e sviluppo, siamo più che pronti per entrare nel mercato europeo. In effetti, questo settore acquisirà più trazione nel tempo con un fabbisogno energetico sempre crescente, motivo per cui intendiamo ospitare un ambizioso piano di crescita per l’Europa che sarà lanciato nei prossimi mesi”.

Francesco Desantis, CFO di Desasolar, ha aggiunto: “Quello dell’energia è uno dei più importanti temi dei nostri tempi. I valori a cui Desa Srl si ispira impongono di fare la nostra parte nel tentativo di consegnare, alle future generazioni, un mondo migliore rispetto a quello ricevuto. Siamo onorati di poter collaborare con Zonergy e siamo certi di poter dare un grandissimo contributo, stanziando le necessarie risorse, affinché la partnership possa decollare in tempi rapidissimi creando valore, oltre che per gli stakeholders, anche per l’Italia intera oggi alle prese con grandi difficoltà energetiche”.

Zonergy Europe si affaccia sul mercato italiano in qualità di azienda ampiamente riconosciuta a livello globale per la sua esperienza nel fotovoltaico e nell’accumulo di energia, esperienza che si appresta ora a condividere con gli attuali e nuovi clienti europei.

Fondata nel 2007, Zonergy Corporation è un’impresa high-tech di livello internazionale specializzata in soluzioni integrate di microgrid intelligenti. L’azienda si è impegnata nel fornire ai clienti soluzioni di microgrid intelligenti di prima classe, realizzati grazie ai propri team che operano nella ricerca e sviluppo, produzione, vendita e commercio, progettazione e implementazione di progetti, gestione dell’energia e ottimizzazione dell’utilizzo complementare dell’energia in varie forme (energia eolica, energia solare, idroelettrica, così come accumulo di energia e ricarica).

Dopo anni di sviluppo, l’azienda è ben attrezzata con competenze tecniche ed esperienza di gestione di progetti. Con il team di ricerca e sviluppo composto da professionisti di livello internazionale, il team di implementazione del progetto e il team di esplorazione del mercato, Zonergy Corporation è in grado di sviluppare attività nella maggior parte della Cina, nei paesi d’oltremare lungo la Nuova via della Seta e in Europa fornendo ai clienti soluzioni e servizi di microgrid di qualità premium.

Lavorando nel settore dello stoccaggio e della distribuzione di energia solare, Zonergy ha portato dei grandi passi avanti in Africa, nel Sudest Asiatico, in Sud-Asia e in America. Ha realizzato, ad esempio un importante impianto fotovoltaico a terra della capacità di 9*100 MW in Punjab, Pakistan. In questo impianto, il progetto On-grid commissionato nel 2016 da 3*100 MW di potenza è diventato il Produttore di Potenza Indipendente (PPI) di maggiori dimensioni nel settore del fotovoltaico in Pakistan.

Grazie alla sua ampia esperienza nei settori del marketing, delle operations e del mantenimento, Zonergy è dunque pronta per servire il mercato europeo proprio nel momento più importante per fornire questo genere di supporto specializzato.