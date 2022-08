Mandala Dance Company ha indetto una call finalizzata alla selezione di coreografi Over 30 che potranno partecipare a NVED: Nuovi Vettori Evolutivi Danza, progetto di residenza creativa con apertura finale che porterà ogni anno alla scelta di un nuovo coreografo attraverso un attento lavoro di scouting e monitoraggio da parte di Paola Sorressa, direttrice artistica, e il supporto di altri esperti del settore.

Ogni anno tramite call pubblica (nel 2022 aperta per tutto il mese di agosto) saranno selezionati 3 coreografi over 30 invitati poi presso la sede di Mandala a Ladispoli (RM) nel mese di Settembre/Ottobre a tenere laboratori coreografici di due settimane finalizzati alla produzione di una creazione originale con restituzione pubblica che avverrà nello Spazio Performativo Agorà interno alla sede stessa di Mandala.

Durante le due settimane i coreografi avranno a disposizione in esclusiva una sala attrezzata presso la sede stessa, con giornate dedicate al tutoraggio (da parte di Paola Sorressa ed altri coach drammaturghi, registi, coreografi) e altre giornate dedicate all’allestimento audio/luci/video presso lo Spazio Performativo Agorà con tecnico a disposizione. Alla fine dell’evento conclusivo che vedrà protagonisti i lavori di tutti i coreografi coinvolti, ne sarà selezionato solo uno che sarà prodotto entro l’anno in corso da parte di MANDALA, con regolare contratto a tempo determinato. Il lavoro coreografico sarà infatti ampliato e riportato sui danzatori della compagnia stessa con un periodo di prove da definire e avrà garantite almeno 3 recite di circuitazione in ambito nazionale.