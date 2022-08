SAPERI E SAPORI E TEATRO DELLA MURACA A SAN LORENZO BELLIZZI

Culture Tour – Arte e Mondo Rurale, sposa la storica iniziativa organizzata dall’Associazione I Ragazzi di San Lorenzo Bellizzi, “Saperi e Sapori”, forte del patrocinio del Comune di San Lorenzo Bellizzi, che avrà luogo a partire dalle ore 20.00, nel centro storico del borgo sito all’interno del Parco Nazionale del Pollino.

Mani sapienti prepareranno, con ingredienti del territorio comunale, i piatti tradizionali dell’antica cucina (Polpette e Scurzu, cannalicoli e grano di Santa Lucia, pasta con mollica e nuglia, peperoni rusti, stigliola con le patate, pecora alla pastolare, scorza con i peperoni), che si sposeranno con la cucina internazionale (Cuscus dell’area mediterranea, gulasch ungherese, riso yollog del Gambia e fagioli della Nigeria). Le imprese locali proporranno formaggi e prosciutti, miele e marmellate, e il profumo dei forni a legna invaderà le strade.

Alle 22,00 nella piazzetta dietro la chiesa avrà luogo il concerto di musica popolare “Uhànema” di Vincenzo Romano, “Il Cantore Pellegrino”: tamburelli, ciaramelle, cornamuse, organetti per rievocare le musiche della tradizione contadina.

Nell’ambito del programma proprio del Culture Tour, per Storie di vino e conserve, avrà luogo uno splendido spettacolo teatrale pensato per i più piccoli a cura del Teatro della Maruca: Zampalesta U Cane Tempesta, presso il Museo degli antichi mestieri e dell’arte contadina, alle 17.00.

Inoltre sarà possibile effettuare un tour guidato all’Azienda Agricola Zipparri, dove potremo scoprire i segreti delle produzioni di alcuni dei prodotti caseari più prelibati del Pollino.

L’evento Saperi e Sapori, organizzato dall’Associazione I Ragazzi di San Lorenzo Bellizzi, prevede l’acquisto di un ticket, che sarà offerto gratuitamente a tutti gli iscritti registrati all’evento di oggi di Culture Tour!

Sempre i bambini saranno i protagonisti del laboratorio previsto per giorno 7, domenica, durante il quale avrà luogo il laboratorio “Contadini per un giorno”.

Il laboratorio nasce con l’obiettivo di avvicinare i bambini, fin da piccoli, alla sensibilità ecologica e all’amore per la natura. Per far vivere loro la grande soddisfazione che deriva dal veder crescere una piantina che hanno curato in prima persona con pazienza ed attenzione.