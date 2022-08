Vectra AI annuncia due nuove nomine per rafforzare la leadership in EMEA

Vectra AI, cybersecurity leader nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche per imprese ibride e multicloud, ha annunciato oggi due nuove nomine nel suo leadership team EMEA.

L’annuncio vede la nomina di Teppo Halonen a Vice Presidente EMEA e di Christian Borst a Chief Technical Officer EMEA. Il nuovo leadership team EMEA di Vectra lavorerà a stretto contatto con clienti e partner per sviluppare strategie di sicurezza e assisterli nella messa in sicurezza dei progetti di trasformazione digitale e di adozione del cloud.

L’arrivo di talenti, sia nuovi sia in progressione di carriera, è un segno del nostro impegno crescente in EMEA, guidato da investimenti significativi nella nostra tecnologia e dalle forti relazioni costruite con i partner regionali. Ora vediamo un’enorme opportunità nel canale per aiutare le organizzazioni a garantire la trasformazione digitale e i progetti di adozione del cloud”, spiega Willem Hendrickx, CRO di Vectra AI. “Rafforzando il leadership team EMEA, possiamo lavorare ancora più a stretto contatto con i partner, per aiutare i clienti a identificare i segnali comportamentali di cyberattacchi e fermarli prima che diventino violazioni”.

Prima di ricoprire il nuovo incarico, Teppo Halonen è stato Regional Director per il Nord Europa di Vectra AI, posizione che ricopriva da giugno 2020.

“Con l’aumento del volume e della sofisticazione degli attacchi che colpiscono le imprese ibride, sono entusiasta di assumere questo nuovo ruolo e aiutare un maggior numero di clienti a potenziare le proprie capacità di difesa informatica”, aggiunge Halonen. “Non vedo l’ora di costruire sulla base delle forti alleanze regionali che abbiamo in EMEA e di lavorare con un team di ottime persone che condividono gli stessi valori per raggiungere questo obiettivo”.

Christian Borst vanta una lunga esperienza nel campo della cybersecurity e si unisce a Vectra nel ruolo di Chief Technical Officer per l’area EMEA; diventerà il secondo CTO EMEA di Vectra, affiancando l’attuale CTO EMEA Steve Cottrell. In precedenza Borst ha ricoperto la posizione di Senior Manager e Head of Cyber Offense per la società europea di consulenza manageriale AWK Group, dopo aver guidato la strategia di resilienza informatica per il Richemont Group, proprietario di Cartier e di altri brand di lusso. Borst è Senior Fellow della Bocconi Business School Corporate Information Security Roundtable e si avvarrà della sua esperienza per promuovere forti relazioni all’interno della comunità della cybersecurity.

“Sono entusiasta di entrare a far parte di un team così vivace di professionisti della sicurezza per aiutare i nostri clienti a rafforzare la propria resilienza informatica”, commenta Borst. “Non vedo l’ora di arricchire gli scambi con i leader della sicurezza, collaborando per definire le risposte di domani a un panorama delle minacce in continua evoluzione”.

Vectra® cybersecurity leader nel rilevamento e nella risposta alle minacce per le imprese ibride e multi-cloud. La piattaforma Vectra utilizza l’intelligenza artificiale per rilevare rapidamente le minacce nel cloud pubblico, nell’utilizzo delle credenziali utente, nelle applicazioni SaaS e nei data center. Solo Vectra ottimizza l’intelligenza artificiale per rilevare i metodi dell’aggressore – le TTP alla base di tutti gli attacchi – invece di segnalare semplicemente comportamenti “diversi” dalla norma. Il risultato è una elevata affidabilità degli alert e un chiaro contesto di ciò che sta accadendo permettendo così ai team di sicurezza di rispondere alle minacce più rapidamente e di fermare più velocemente gli attacchi in corso. Le organizzazioni di tutto il mondo si affidano a Vectra per la sua capacità di resilienza di fronte alle più pericolose minacce informatiche e per evitare che ransomware, compromissioni della supply chain, appropriazioni di identità e altri attacchi informatici abbiano un impatto sulle proprie attività. Per maggiori informazioni, visita vectra.ai.