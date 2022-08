Si è conclusa “La strada del vino e dei sapori”

Si è conclusa con successo “La strada del vino e dei sapori” edizione 2022. L’evento, organizzato dall’associazione Vino e sapori di Verbicaro, che da diversi anni porta migliaia di persone, dall’8 al 10 agosto nell’antica cittadina collinare, ha ricalcato lo schema collaudato delle scorse edizioni con l’opportunità per gli ospiti di vivere diverse e imperdibili esperienze legate all’enogastronomia con il vino e i piatti tradizionali che restano saldamente al centro della manifestazione e offrono a turisti, residenti ed appassionati una semplice ed intensa esperienza culinaria.

Come già nelle passate edizioni, l’enogastronomia è stato il percorso che ha legato anche cultura, arte e musica. La prima serata ha visto l’esilarate allegria degli artisti di strada e dj set; la seconda e la terza serata sono state dedicate alla musica popolare con i concerti dei gruppi musicali: Tarantanova e Astiokena.

Nel corso delle serate è stato possibile anche addentrarsi nel caratteristico borgo antico con la sua fitta trama di stradine, vicoli, scale, piazzette e “Catuvi”, visitare l’ecomuseo del vino e della vita contadina e assistere alla proiezione delle immagini storiche di Verbicaro a cura dell’Associazione “I Verbicaresi nel Mondo”.

“L’associazione vino e sapori di Verbicaro – si legge sulla pagina face book – ringrazia tutti per le bellissime serate trascorse insieme a noi, ce l’abbiamo messa tutta affinché la manifestazione ritornasse ad essere un momento di spensieratezza e allegria, sono stati giorni intensi ma lieti e ricchi di soddisfazioni, grazie, grazie e ancora grazie a tutti”.