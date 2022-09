Inizio anno scolastico, a Rende riunione tra amministrazione comunale e dirigenti degli istituiti comprensivi

Riunione proficua stamane in municipio a Rende degli assessori Artese e Sorrentino con le dirigenti scolastiche in vista dell’inizio imminente del nuovo anno scolastico.

“Prosegue, come pratica ormai assodata, il lavoro sinergico tra l’amministrazione comunale e le scuole partendo dal presupposto imprescindibile che il nostro ente in maniera graduale e capillare sta procedendo alla messa in sicurezza di tutte le scuole del territorio secondo un programma pluriennale finalizzato a garantire ambienti sicuri ai nostri figli”, ha spiegato il vicesindaco Annamaria Artese.

“Siamo dalla stessa parte”, ha sottolineato l’assessore con delega ai rapporti con le scuole Lisa Sorrentino che ha aggiunto: “bisogna rimanere uniti e dare risposte univoche alle famiglie, lavorare per il bene dei nostri studenti, garantendo la loro sicurezza attraverso le soluzioni più idonee e già messe in campo dalla nostra amministrazione comunale”.

L’incontro è proseguito con un confronto aperto sullo stato dei lavori e le ultime richieste da parte delle dirigenti.

Il dirigente Francesco Minutolo e l’ufficio tecnico hanno infine assicurato che sarà tutto pronto per l’apertura delle scuole prevista per il prossimo 14 settembre.