“Signori e signore benvenuti alla decima stagione del Teatro degli Audaci!”

Mercoledì 14 settembre alle ore 19:00 il direttore artistico Flavio De Paola aprirà il sipario alla decima stagione teatrale del Teatro degli Audaci, svelando progetti ed anticipazioni di questa straordinaria kermesse di spettacoli!

Moltissimi saranno gli ospiti presenti in sala e sul palcoscenico, tra cui Corinne Clery, Francesco Branchetti, Matilde Brandi, Claudio Insegno, Sandra Milo, Massimiliano Buzzanca, Antonello Costa, Roberto D’Alessandro e tanti altri!

Lo stabile del III Municipio di Roma aprirà le porte al suo calorosissimo pubblico il 29 settembre 2022 con lo spettacolo “Le relazioni pericolose” per la regia di Francesco Branchetti con Corinne Clery, Francesco Branchetti, Isabella Giannone, Elisa Caminada, Giuliana Maglia e Stefano Dattrino e resterà in scena fino al 2 ottobre.

Poi, a grande richiesta, dal 20 al 23 ottobre 2022, l’applauditissimo spettacolo “Novecento”, conosciuto ormai in tutta Italia per le sue repliche nei teatri più celebri; il tutto sotto la direzione di Pablo Maximo Taddei e la sua tecnica degli “psicosuoni”, con la straordinaria esibizione di Flavio De Paola.

La stagione continuerà con divertentissimi spettacoli, come “Coppie scoppiate” in scena dal 10 al 27 novembre 2022 di Derek Benfield, per la regia di Flavio De Paola con Flavio De Paola, Gianluca delle Fontane, Serena Renzi, Ilario Crudetti, Antonio Coppola, Antonella Rebecchi.

Ma non mancherà neanche quest’anno lo SPECIAL EVENT di Capodanno 2022 “L’ispettore Drake e il delitto perfeto” di David Tristram con Flavio De Paola, Gianluca delle Fontane, Serena Renzi e Ilario Crudetti, in scena fino al 22 gennaio del 2023.

Signori e signore il divertimento non finisce di certo qui…approderanno sul palcoscenico degli Audaci spettacoli quali:

“Il costruttore di valigie” di Marco Predieri, con Marco Predieri e Francesca Nunzi, attrice e regista; “Una come me” di Mauro Graiani con Matilde Brandi e Salvatore Buccafusca per la regia di Francesco Branchetti; “Essere Sandra Milo”, scritto e diretto da Claudio Insegno, con Sandra Milo e Claudio Insegno; “Il museo degli errori” di Gianfranco Phino, con Edoardo Guarnera, Massimiliano Buzzanca e Gianfranco Phino, per la regia di Antonello Costa e tantissimi altri!

E ancora dal 9 al 26 marzo 2023 ritorna un grande cult del metateatro “Rumori fuori scena” di Michael Frayn per la regia di Flavio De Paola con Flavio De Paola, Gianluca delle Fontane, Serena Renzi, Ilario Crudetti, Antonio Coppola, Antonella Rebecchi e Michele Schena.

Questa memorabile stagione si concluderà a maggio con un grande pièce de théâtre “Toulouse Lautrec e le ballerine del Moulin Rouge!” per la regia di Flavio De Paola con Flavio De Paola, Gianluca delle Fontane, Serena Renzi, Ilario Crudetti, Andrea Lami e Chiara Alivernini.

Sarà un tripudio di emozioni, un susseguirsi di attori sia famosi che emergenti, ed è proprio a questo proposito che vi invitiamo a telefonare ai numeri 06 9437 6057 oppure 333 2403211 per assistere ad un evento unico ed irripetibile!

A seguire ricco buffet e brindisi di apertura per questa straordinaria stagione!