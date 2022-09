DIRITTI INFANZIA, CRISI IMPONE RESPONSABILITÀ

Il periodo storico in cui viviamo, tra emergenze sanitarie mondiali e conflitti bellici non troppo lontani dai nostri territori e di cui risentiamo tutti effetti e conseguenze, impongono responsabilità ed attenzione soprattutto nei confronti delle categorie più fragili ed indifese come i bambini ed i ragazzi. Sono onorata di poter rappresentare la provincia di Cosenza e la regione Calabria come testimonial di UNICEF Italia e poter dare il mio personale contributo a questa missione importante.

È quanto dichiara il Cavaliere del lavoro ed Alfiere del Made in Italy Pina Amarelli esprimendo gratitudine per la nomina ufficializzata nei giorni scorsi a Roma nella sede del Fondo per le Nazioni Unite per l’Infanzia, da parte del Presidente Nazionale Carmela Pace, il Direttore Generale Paolo Rozera e la Consigliera Nazionale Patrizia Surace.

La Presidente del Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli coglie l’occasione per ringraziare il Comitato Provinciale Unicef di Cosenza presieduto da Monica Perri e quello regionale presieduto da Giuseppe Raiola per aver proposto il suo nome e accompagnato la nomina di testimonial del sodalizio che da 75 anni conferma l’impegno per i diritti dei bambini, in primis, contro la malnutrizione, il mancato accesso alle cure sanitarie, all’acqua potabile ed all’istruzione.