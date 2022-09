IL PRESIDENTE CEN STEFANO CALZOLARI INCONTRA LA STANDARDIZZAZIONE DELL’AZERBAIJAN

I rappresentanti di oltre 120 Paesi si trovano ad Abu Dhabi dal 19 al 23 settembre per discutere di come la standardizzazione possa contribuire alla riduzione delle barriere commerciali internazionali e sostenere l’azione per il clima.

Stefano Calzolari – in quanto presidente del CEN – partecipa in rappresentanza del Comitato Europeo di Normazione e ha colto l’occasione per incontrare i rappresentanti dell’ente di normazione azero AZSTAND. Dall’incontro è emersa la necessità che tutte e norme del CEN sul tema dell’energia possano essere adottate anche in Azerbaijan (come richiesto dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e dal Commissario UE per l’Energia Kadri Simson lo scorso 18 luglio ai vertici del Governo azero al fine di rafforzare la collaborazione con la UE, con la conseguente firma di un Memorandum of Understanding per una partenership strategica nel campo dell’energia.

Per quanto riguarda i lavori della ISO Week, Calzolari afferma “L’agenda è specialmente dedicata alla green and digital transition, che potrà divenire realtà solo attraverso standard di nuova concezione, capaci di tradurre i grandi obiettivi nella vita pratica delle persone. Sono trasformazioni delicatissime, che implicano modifiche profonde della società, e io credo che il mondo occidentale, del quale l’Europa è un componente fondamentale, abbia una speciale responsabilità nel progresso delle “regole” senza mai perdere di vista i valori fondamentali di libertà, e di democrazia che ci contraddistinguono, che vogliamo ulteriormente promuovere nella sfida globale per il benessere dei cittadini del futuro”.

Stefano Calzolari – Presidente del CEN da gennaio 2022 – ha partecipato alla riunione in qualità di Innovation Champion del CEN e del CENELEC, condividendo la sua visione e le sue aspettative per assicurare che il sistema di normazione europeo sia pienamente inserito nella comunità della ricerca e dell’innovazione, riconoscendo che R&I sono i principali motori per lo sviluppo delle priorità europee.

Per il triennio 2022-2024 il CEN – Comitato Europeo di Normazione sarà guidato da un italiano: Stefano Calzolari, che nel 2021 ha lavorato in affiancamento al precedente presidente come president elect. Calzolari è un ingegnere civile con significativa esperienza nella normazione: sia a livello puramente tecnico (dal 1999 al 2012 nei comitati europei CEN/TC 53 “Temporary works equipment” e CEN/TC 344 “Steel static storage systems” di cui è anche stato Presidente), sia di governance (dal 2017 al 2020 è stato Vicepresidente UNI).

L’attività di normazione tecnica, sebbene nata e sviluppatasi a livello delle singole nazioni, ha una rilevanza fondamentale a livello europeo perché la UE ne ha riconosciuto la validità con il Regolamento UE 1025/2012 – e in numerosi altri dispositivi – come strumento per raggiungere alcuni obiettivi:

– il Mercato Unico,

– la salute e sicurezza dei cittadini europei,

– la tutela ambientale,

– la competitività delle imprese europee.

Gli organismi nazionali di normazione di 34 Paesi europei partecipano con i propri rappresentanti alle attività del CEN – Comitato Europeo di Normazione per fare in modo che vi sia un riferimento tecnico univoco in tutto il Mercato Unico, i cui contenuti siano coerenti e sinergici con la legislazione europea e quindi permettano la libera circolazione dei prodotti.

A livello europeo, quale membro del CEN, UNI è chiamato a recepire tutte le norme europee da esso emanate: nel corso del 2021 sono state 1079.

Nella foto da sinistra: Stefano Calzolari Presidente CEN, Elena Santiago Cid Direttore Generale CEN, Ilham Bayramov Direttore Generale AZSTAND, Kamala Mammadzade Direttore Normazione AZSTAND