TUTTO PRONTO PER FORUM EUROMED

Una delle sfide più complesse ma allo stesso tempo dagli effetti duraturi in tema di politiche per i turismi è, da una parte quella della chiarezza degli obiettivi da raggiungere, avendo delimitato il target di riferimento; e, dall’altra, quella della determinazione istituzionale nel selezionare azioni e strumenti di intervento pubblico, sforzandosi di costruire progressivamente la massima adesione possibile nella rete degli operatori turistici e commerciali i quali diventano i principali co-protagonisti, nel medio e lungo termine e nel cangiare delle opzioni amministrative, del successo o del fallimento di un progetto si sviluppo turistico.

È quanto dichiara il Sindaco Giovanni Macrì sottolineando come la necessaria sedimentazione locale delle principali scelte in materia di costruzione di una reputazione turistica regionale, nazionale ed internazionale richieda tempi necessariamente più lunghi di una stagione politico-amministrativa e che per questo imponga, quindi, a tutti gli attori territoriali visione e prospettive di lunghissimo periodo, declinate però – scandisce – con decisionismo e senza troppi rinvii che sono sempre mal digeriti dalle logiche del mercato globale dei turismi.

FORUM EUROMED TROPEA 2022, è tutto pronto per l’evento di confronto sulla primavera-estate 2023 in programma domani, sabato 1 ottobre e che fa già registrare un boom di adesioni da parte di operatori del settore e di sindaci da tutte e cinque le province, in primis da parte delle città che condividono con Tropea il riconoscimento della Bandiera Blu 2022 e di Borgo tra i più belli d’Italia.

Ed in un’atmosfera internazionale per le presenze da tutto il mondo e che anche all’esordio di ottobre brulica di eventi e di eventi culturali, di formazione, sportivi, in buona parte di eco nazionale (come il Campionato Italiano di Pesca Subacquea presentato ieri in conferenza stampa ed il Seminario interregionale Ri-Generazione Scuola che si conclude sabato 1) a Tropea stanno arrivando già dallo scorso giovedì 29 i diversi ospiti e relatori che interverranno a questa prima del Forum Euromed ospitato a Palazzo Santa Chiara al quale interverranno tra gli altri l’assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso e il Presidente della Regione Roberto Occhiuto.

Una delegazione degli esperti e degli ospiti protagonisti del parterre è stata accompagnata stamani (venerdì 30 settembre) alla scoperta di alcune delle esperienze imprenditoriali più importanti del vibonese e della regione, come la Distilleria Caffo, conosciuta in tutto il mondo per l’Amaro Del Capo; il panificio e biscottificio Colacchio che produce anche la pasta trafilata al bronzo La Pasta di Mamma Isa; la Dolciaria Monardo con i suoi dolci classici legati alla tradizione come i mostaccioli ed i torroni e l’azienda Callipo che produce conserve, tonno e prodotti ittici.