BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 4 RESIDENZE

Dalla collaborazione tra TRAC – Centro di residenza teatrale diffuso, nato dalla sinergia tra le periferie della Regione Puglia -, Assitej Italia – presidio nazionale della più grande rete mondiale di teatro ragazzi -, Teatro tra le generazioni – progetto Artisti nei Territori della Regione Toscana – e Fondazione SAT – organizzatrice dello storico Festival Maggio all’infanzia – , nasce un bando finalizzato all’individuazione di 4 residenze rivolto a compagnie che intendano sviluppare un progetto di ricerca artistica per le nuove generazioni, finalizzato o meno alla produzione.

I progetti selezionati saranno ospitati in residenza ognuno presso un Polo del TRAC (quello di Novoli, di Melendugno, quello di Taranto, quello di Ruvo di Puglia o quello di Manfredonia) tra novembre 2022 e marzo 2023. Uno dei progetti selezionati sarà inoltre ospitato in residenza presso un polo degli Artisti nei Territori toscani del progetto Teatro tra le generazioni (Empoli, Barberino di Mugello, Lastra a Signa), usufruendo così di una residenza interregionale della durata complessiva di trenta giorni.

Gli organizzatori, in sede di valutazione, si riservano di considerare come elementi di premialità ai fini dell’individuazione dei vincitori del bando: progetti di spettacolo destinati alle nuove generazioni; progetti di spettacolo rallentati o bloccati a causa dell’emergenza sanitaria in atto; progetti di spettacolo di soggetti cosiddetti trampolino, ovvero non precedentemente scritturati da altre realtà; progetti che prevedano un incontro con la comunità in forma di anteprima, prova aperta, studio, incontro con fasce specifiche di cittadini o con gruppi di pubblico.

Requisiti e modalità di partecipazione al bando sono consultabili sul sito www.tracresidenzeteatrali.it nella sezione dedicata ai bandi. I risultati della selezione verranno comunicati entro il 31 ottobre 2022 ai vincitori e successivamente pubblicati sui siti www.assitej.it, www.tracresidenzeteatrali.it, www.maggioallinfanzia.it, www.giallomare.it, www.catalyst.it .

Per informazioni inviare una mail con oggetto “INFORMAZIONI BANDO RESIDENZE PER LE NUOVE GENERAZIONI” alla mail info@assitej-italia.it entro il 20 ottobre 2022.